गोरखपुर में वूलन सूट का क्रेज, कश्मीरी कढ़ाई और फैशनेबल लुक पर फिदा महिलाएं
गोरखपुर में ठंड बढ़ने से ऊनी कपड़ों की बिक्री में उछाल आया है। महिलाएं स्टाइलिश दिखने के लिए वूलन और कश्मीरी सूट खूब खरीद रही हैं। बाजार में प्लेन, प् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड के चलते शहर के कपड़ा बाजारों में जबरदस्त गरमाहट आई है। कड़ाके की ठंड से बचाव के साथ-साथ स्टाइलिश दिखने की चाहत में महिलाएं ऊनी कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। वूलन और कश्मीरी सूट का ट्रेंड सिर चढ़कर बोल रहा है।
बाजार में इस बार ऊनी सूट की कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं। प्लेन से लेकर प्रिंटेड, कढ़ाईदार और लांग कुर्ती, लांग ब्लेजर और कोट स्टाइल के वूलन सूट महिलाओं को खूब भा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सूट वजन में काफी हल्के हैं, लेकिन गर्माहट देने में भारी-भरकम स्वेटर और जैकेट को भी मात दे रहे हैं।
कामकाजी महिलाओं से लेकर कालेज जाने वाली छात्राओं तक, हर कोई अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन और बार्डर वाले सूट चुन रहा है। भारी जैकेट के बजाय अब महिलाएं सलीकेदार ऊनी सूट में नजर आना पसंद कर रही हैं।
कश्मीरी वर्क और फेरन की जबरदस्त धूम
कपड़ा कारोबारी आतिफ ने बताया कि अपनी मुलायम बनावट और बारीक कढ़ाई के कारण कश्मीरी सूट इस बार पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं, फेरन स्टाइल के सूट भी बाजार में छाए हुए हैं, जिनकी कीमत 800 से 1600 के बीच है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी बूथ बंद, यात्रियों की कट रही जेब
टाउनहाल बाजार के दुकानदारों के अनुसार, कश्मीरी शाल पैटर्न और बार्डर डिजाइन वाले सूटों की मांग पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में इसकी बिक्री लगभग दोगुणा हो गई है। कश्मीरी सूट अपनी बेहतर गुणवत्ता और टिकाऊपन के कारण महंगे होने के बावजूद हाथों-हाथ बिक रहे हैं।
कस्टमाइज डिजाइन का भी बढ़ा जोर
रेडीमेड के साथ-साथ कस्टमाइज्ड फिटिंग का भी बाजार गर्म है। कई महिलाएं बाजार से गर्म सूट का कपड़ा थान खरीदकर अपने हिसाब से डिजाइन बनवा रही हैं। टेलर मास्टर अशरफ ने बताया कि फुल स्लीव और गला बंद हाई नेक स्टाइल के सूट इस बार सबसे ज्यादा चलन में हैं। टेलर्स के पास वूलन सूट की सिलाई के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। सिलाई का शुल्क डिजाइन और मेहनत के आधार पर लिया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।