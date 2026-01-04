गोरखपुर में वूलन सूट का क्रेज, कश्मीरी कढ़ाई और फैशनेबल लुक पर फिदा महिलाएं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड के चलते शहर के कपड़ा बाजारों में जबरदस्त गरमाहट आई है। कड़ाके की ठंड से बचाव के साथ-साथ स्टाइलिश दिखने की चाहत में महिलाएं ऊनी कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। वूलन और कश्मीरी सूट का ट्रेंड सिर चढ़कर बोल रहा है।

बाजार में इस बार ऊनी सूट की कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं। प्लेन से लेकर प्रिंटेड, कढ़ाईदार और लांग कुर्ती, लांग ब्लेजर और कोट स्टाइल के वूलन सूट महिलाओं को खूब भा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सूट वजन में काफी हल्के हैं, लेकिन गर्माहट देने में भारी-भरकम स्वेटर और जैकेट को भी मात दे रहे हैं।

कामकाजी महिलाओं से लेकर कालेज जाने वाली छात्राओं तक, हर कोई अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन और बार्डर वाले सूट चुन रहा है। भारी जैकेट के बजाय अब महिलाएं सलीकेदार ऊनी सूट में नजर आना पसंद कर रही हैं।



कश्मीरी वर्क और फेरन की जबरदस्त धूम

कपड़ा कारोबारी आतिफ ने बताया कि अपनी मुलायम बनावट और बारीक कढ़ाई के कारण कश्मीरी सूट इस बार पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं, फेरन स्टाइल के सूट भी बाजार में छाए हुए हैं, जिनकी कीमत 800 से 1600 के बीच है।