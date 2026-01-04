गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी बूथ बंद, यात्रियों की कट रही जेब

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी बूथ का संचालन बंद होने से यात्रियों की जेब कट रही है। दिन के समय जहां ई-रिक्शा, आटो और टैक्सी वाहनों की उपलब्धता अधिक रहती है। वहीं रात में ट्रेन से आने वाले यात्रियों से मनमानी किराया देना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि जीआरपी बूथ के पास लगी रेट लिस्ट का हवाला देकर चालक किराया मांगते हैं।

जंक्शन परिसर से प्रतिदिन लगभग 250 ई-रिक्शा, आटो और कार का संचालन किया जाता है। वर्ष 2023 में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। यात्री मित्र कार्यालय के समीप बने बूथ से 24 घंटे बुकिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन कुछ ही महीनों में यह सेवा बंद हो गई। इसके बाद दोबारा इसका संचालन शुरू नहीं हो सका।

रेलवे से जुड़े लोगों के अनुसार, प्रीपेड टैक्सी संचालन की जिम्मेदारी एक निजी फर्म को दी गई थी। किराया अधिक होने के कारण यात्रियों की संख्या कम रही, जिससे यह व्यवस्था टिक नहीं सकी। शुक्रवार रात 11 बजे पटना से लौटे कुसम्ही बाजार के विनोद कुमार से आटो चालक ने चार सौ रुपये मांगे। कड़ी मशक्कत के बाद वह तीन सौ रुपये में ले जाने को तैयार हुआ। लेकिन वह रुके नहीं। बाहर जाने पर एक चालक ढाई सौ में जाने को तैयार हुआ। उन्होंने बताया कि रात में आटो चालक अधिक किराया मांगते हैं। सुरक्षा को लेकर भी कोई भरोसा नहीं रहता है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन चालकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। एसी लाउंज के सामने जीआरपी पुलिस बूथ के पास किराया सूची चस्पा की गई है। लेकिन किस आधार पर किराया तय किया गया है। इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है।