    महिला की सिरकटी लाश मिलने के मामले में 36 घंटे बाद भी नहीं हुआ पर्दाफाश, इस एंगल में शुरू हुई जांच

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:38 AM (IST)

    गोरखपुर के पीपीगंज में कलावती यादव की हत्या की जांच पुलिस तंत्र-मंत्र पारिवारिक संबंधों और लेनदेन के विवाद पर केंद्रित है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और बहू से पूछताछ की है। कलावती का शव सड़क किनारे मिला था। पुलिस विभिन्न कोणों से जांच कर रही है जिसमें प्रेम संबंध तंत्र-मंत्र और पैसे का विवाद शामिल है।

    पोस्टमार्टम-फोरेंसिक रिपोर्ट पर हाे रही जांच,मोबाइल से जुटाए जा रहे साक्ष्य

    संवाद सूत्र,पीपीगंज। भुईधरपुर गांव में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की जांच अब तंत्र-मंत्र, पारिवारिक संबंधों और लेनदेन के विवाद पर केंद्रित है। घटना से जुड़े हर सुराग को जुटाने के लिए पुलिस की चार टीमें छानबीन कर रही हैं।

    जांच के सिलसिले में पुलिस ने घटना से संबंधित एक गांव युवक को हिरासत में लिया है।कलावती की बहू उतरा देवी से भी विस्तार से पूछताछ की जा चुकी है।

    50 वर्षीय कलावती यादव गुरुवार दोपहर में घर से बाहर गई थीं, देर रात तक वह लापता रहीं। शुक्रवार सुबह सड़क किनारे झाड़ियों में उनका धड़ पड़ा और सिर अलग कर कपड़े में लपेटकर पास रखा मिला।घटना के 36 घंटे बीत जाने के बावजूद मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है।

    पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार की देर रात सिसई घाट पर कलावती का अंतिम संस्कार हुआ।बेटे राजेश व जितेंद्र के गुजरात से न लौट पाने की वजह से पौत्र पवन ने मुखाग्नि दी। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए चार टीमें गठित की हैं जो अलग—अलग एंगल से जांच कर रही हैं घटनास्थल पर मिले फोरेंसिक सैम्पल जांच के लिए भेजे गए हैं।

    इस मामले में युवक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।पीपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने वाली बहू उतरा देवी से भी लंबी पूछताछ की।गांव के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर संदेह जताया जा रहा है कि ‘रिश्ते’ के विवाद में यह वारदात हो सकती है।

    इसके अलावा तंत्र-मंत्र के लिए बलि देने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा यह बात भी सामने आयी है कि कलावती ने हाल के दिनों में दो भैंस बेचकर करीब एक लाख रुपये अपने पास रखे थे।

    रुपये के लिए भी हत्या की जा सकती है। पुलिस सूत्र मानते हैं कि इन तीनों एंगलों में से कोई एक या संयोजन ही हत्या के पीछे की वजह बन सकता है।