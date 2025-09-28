छात्रा ने थाने की कुर्सी संभाली, फरियाद सुन दिया इंसाफ का भरोसा

गोरखपुर के बेलघाट थाने में मिशन शक्ति के तहत नौवीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा चौहान को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। उसने एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में शिकायतें सुनीं और दिशा-निर्देश दिए। आकांक्षा ने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा और कहा कि मिशन शक्ति लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार है। एसएसपी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेलघाट थाने का नजारा शनिवार को बिल्कुल अलग था। यहां थाने की कुर्सी पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा आकांक्षा चौहान बैठी थी। मिशन शक्ति अभियान के तहत उसे एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में आकांक्षा ने थाने में आने वाली शिकायतें सुनीं और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

समाधान दिवस के मौके पर यह पहल महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का माहौल बनाने के लिए की गई थी। दिनभर आकांक्षा थाने में बैठी रही। थाने में मौजूद अन्य छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।

उन्हें मालखाना, जीडी और विभिन्न रजिस्टरों को दिखाया गया और बताया गया कि किस तरह थाने में शिकायत दर्ज होती है और उस पर कार्रवाई की जाती है।एसडीएम खजनी राजेश सिंह व सीओ खजनी ने आकांक्षा के साथ ही साथ में आयी छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि यह पहल केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संदेश है कि महिलाएं किसी भी हाल में पीछे न रहें। अब महिलाएं और बालिकाएं थाने और पुलिस से बिना संकोच संपर्क कर सकती हैं।

थानेदार बनी आकांक्षा ने कहा कि यह अनुभव उसके लिए यादगार है। उसने पहली बार देखा कि पुलिस किस तरह से लोगों की समस्याएं सुनती है और तुरंत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश देती है। उसने कहा कि मिशन शक्ति जैसे अभियान लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।