    छात्रा ने थाने की कुर्सी संभाली, फरियाद सुन दिया इंसाफ का भरोसा

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:07 AM (IST)

    गोरखपुर के बेलघाट थाने में मिशन शक्ति के तहत नौवीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा चौहान को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। उसने एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में शिकायतें सुनीं और दिशा-निर्देश दिए। आकांक्षा ने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा और कहा कि मिशन शक्ति लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार है। एसएसपी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी।

    मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय बेलघाट की छात्रा आकांक्षा चौहान को एक दिन का थानेदार बनाया गया।-जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेलघाट थाने का नजारा शनिवार को बिल्कुल अलग था। यहां थाने की कुर्सी पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा आकांक्षा चौहान बैठी थी। मिशन शक्ति अभियान के तहत उसे एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में आकांक्षा ने थाने में आने वाली शिकायतें सुनीं और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

    समाधान दिवस के मौके पर यह पहल महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का माहौल बनाने के लिए की गई थी। दिनभर आकांक्षा थाने में बैठी रही। थाने में मौजूद अन्य छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।

    उन्हें मालखाना, जीडी और विभिन्न रजिस्टरों को दिखाया गया और बताया गया कि किस तरह थाने में शिकायत दर्ज होती है और उस पर कार्रवाई की जाती है।एसडीएम खजनी राजेश सिंह व सीओ खजनी ने आकांक्षा के साथ ही साथ में आयी छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि यह पहल केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संदेश है कि महिलाएं किसी भी हाल में पीछे न रहें। अब महिलाएं और बालिकाएं थाने और पुलिस से बिना संकोच संपर्क कर सकती हैं।

    थानेदार बनी आकांक्षा ने कहा कि यह अनुभव उसके लिए यादगार है। उसने पहली बार देखा कि पुलिस किस तरह से लोगों की समस्याएं सुनती है और तुरंत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश देती है। उसने कहा कि मिशन शक्ति जैसे अभियान लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

    एसएसपी ने छात्राओं को बताया हेल्पलाइन नंबर व कानून

    मिशन शक्तिअभियान के तहत शनिवार को एसएसपी राजकरन नय्यर भी छात्राओं से सीधे रूबरू हुए। अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने छात्राओं और शिक्षकों को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए।

    एसएसपी ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण, पाक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध और बाल श्रम जैसे कानूनों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए।

    एसएसपी ने छात्राओं से कहा कि किसी भी परेशानी में वे थाने की महिला हेल्प डेस्क पर जाएं या तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंचेगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी।