Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में ‘I Love मोहम्मद’ लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने साजिश को किया बेनकाब

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:54 AM (IST)

    गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में आपत्तिजनक पोस्टर लगने से तनाव फैल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की। एसपी सिटी ने अफवाहों से बचने और पुलिस को सूचना देने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र में शुक्रवार रात ‘इन लव इन मोहम्मद’ लिखे आपत्तिजनक पोस्टर लगाने और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रातभर की छापेमारी कर 10 युवकों को गिरफ्तार कर शनिवार की सुबह शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला दशहरीबाग मोहल्ले का है। रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि मोहल्ले की दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। गोरखनाथ पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत पोस्टर हटवा दिए। लेकिन शरारती तत्व यहीं नहीं रुके।

    उन्होंने पोस्टर का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।वीडियो फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस-प्रशासन हरकत में आया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ गोरखनाथ रवि सिंह खुद थाने पहुंच गए।

    यह भी पढ़ें- यूपी में रात-रात भर क्यों जाग रहे हैं गांववाले? पुलिस समझा रही फिर नहीं खत्म हो रहा है डर

    साइबर सेल की मदद से वीडियो अपलोड करने वालों की पहचान की गई। शनिवार सुबह तक 10 आरोपित सलाखों के पीछे पहुंच गए। हल्का दरोगा अजय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और सभी आरोपितों का शांतिभंग में चालान कर दिया।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पोस्टर और वीडियो प्रसारित कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 10 युवक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। किसी ने भी इस तरह का दुस्साहस किया तो मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। लोगों से अपील है कि अफवाह फैलाने वालों का साथ न दें और पुलिस को जानकारी दें।