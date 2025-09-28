गोरखपुर में ‘I Love मोहम्मद’ लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने साजिश को किया बेनकाब

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र में शुक्रवार रात ‘इन लव इन मोहम्मद’ लिखे आपत्तिजनक पोस्टर लगाने और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रातभर की छापेमारी कर 10 युवकों को गिरफ्तार कर शनिवार की सुबह शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।

मामला दशहरीबाग मोहल्ले का है। रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि मोहल्ले की दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। गोरखनाथ पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत पोस्टर हटवा दिए। लेकिन शरारती तत्व यहीं नहीं रुके।

उन्होंने पोस्टर का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।वीडियो फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस-प्रशासन हरकत में आया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ गोरखनाथ रवि सिंह खुद थाने पहुंच गए।

साइबर सेल की मदद से वीडियो अपलोड करने वालों की पहचान की गई। शनिवार सुबह तक 10 आरोपित सलाखों के पीछे पहुंच गए। हल्का दरोगा अजय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और सभी आरोपितों का शांतिभंग में चालान कर दिया।