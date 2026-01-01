गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, नए वर्ष में ठंड से राहत के आसार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ने से अधिकांश क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव कम होगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी से शीत दिवस की तीव्रता घटेगी।

मौसम विज्ञानी का कहना है कि तीन से चार दिन तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि वर्ष 2025 के अंतिम दिन बुधवार को गलन ने पूरे दिन लोगों को कंपकंपाए रखा। दोपहर बाद बादलों को चीरकर बाहर आए सूरज का कोई असर नहीं दिखा।

मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार देर रात और भोर के समय घने कोहरे का सिलसिला 31 दिसंबर तक बना रहा। दिन का अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 91 प्रतिशत और न्यूनतम 68 प्रतिशत आर्द्रता के कारण ठिठुरन बनी रही।