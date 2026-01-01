Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, नए वर्ष में ठंड से राहत के आसार

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:47 AM (IST)

    पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गोरखपुर के मौसम में बदलाव आ रहा है। वायुमंडलीय अस्थिरता से कोहरा कम होगा और दिन के तापमान में वृद्धि होगी, जिससे शीत ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे का प्रभाव होगा कम, तापमान में बढ़ोतरी के संकेत। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ने से अधिकांश क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव कम होगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी से शीत दिवस की तीव्रता घटेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विज्ञानी का कहना है कि तीन से चार दिन तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि वर्ष 2025 के अंतिम दिन बुधवार को गलन ने पूरे दिन लोगों को कंपकंपाए रखा। दोपहर बाद बादलों को चीरकर बाहर आए सूरज का कोई असर नहीं दिखा।

    मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार देर रात और भोर के समय घने कोहरे का सिलसिला 31 दिसंबर तक बना रहा। दिन का अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 91 प्रतिशत और न्यूनतम 68 प्रतिशत आर्द्रता के कारण ठिठुरन बनी रही।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में खोजने पर भी नहीं मिल रही मंकी कैप, ऊनी वस्त्रों के दाम बढ़े

    माैसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से एक जनवरी से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। दो जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में कोहरे के घनत्व में कमी आने की संभावना है। इसके बाद कोहरा कुछ स्थानों तक सिमट सकता है।

    पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले तीन से चार दिनों में तापमान में औसतन तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही शीत दिवस की स्थितियां कमजोर पड़ेंगी और आगे चलकर ठंड से हल्की राहत मिलेगी।