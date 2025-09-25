Language
    UP Weather Today: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD का अलर्ट

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:18 AM (IST)

    मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से मानसून धीरे-धीरे वापस जा रहा है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश जारी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण गोरखपुर में बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश होने का अनुमान है। मानसून की विदाई रेखा रामपुर हरिद्वार मुरादाबाद से गुजर रही है।

    बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब से बुधवार को भी बरसे बादल

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर भारत में धीरे-धीरे मानसून वापसी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में वर्षा जारी रहने का अनुमान मौसम विज्ञान विभाग ने जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण बुधवार को वर्षा हुई।

    मौसम विज्ञानियों का कहना है कि निम्न दाब का प्रभाव गुरुवार और शुक्रवार को भी बना रहेगा। इससे कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम वर्षा होने के आसार हैं। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी मानसून विदाई लेगा।

    मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से मंगलवार को कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमकर वर्षा हुई थी। उसका असर बुधवार को जनपद में भी दिखाई पड़ा। इसलिए दोपहर बाद कहीं तेज तो कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हुई।

    मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से गुरुवार और शुक्रवार को भी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को हल्की तो शुक्रवार को कहीं- कहीं अत्यधिक वर्षा भी हो सकती है।

    24 घंटों के भीतर अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा।

    इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 94 प्रतिशत और न्यूनतम 63 प्रतिशत रही। शहर में दोपहर बाद 1.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वर्षा होने के बाद लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली।

    मौसम विज्ञानी ने कहा कि मानसून विदाई रेखा इस समय रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ विद्यानगर, वेरावल से गुजर रही है। इसका सीधा अर्थ है कि अब आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में भी मानसून विदाई की प्रक्रिया तेज होगी।