UP के इस जिले में गांव-गांव चस्पा हो रहे पंपलेट, ड्रोन उड़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई

गोरखपुर में बिना पंजीकरण और अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस गांव-गांव में पंपलेट लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है और ड्रोन उड़ने की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कह रही है। एसएसपी ने कहा कि बिना पंजीकरण वाले ड्रोन सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उन्हें जब्त किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्रामीण इलाकों में ड्रोन उड़ने की बढ़ती गतिविधियों को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। बिना पंजीकरण और अनुमति के उड़ाए जा रहे ड्रोन को जब्त किया जाएगा। पुलिस ने इस संबंध में थानेवार अभियान चला रही है। गांव-गांव पंपलेट चस्पा किए जा रहे है।

साथ ही ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि ड्रोन उड़ने की शिकायत थानेदार व चौकी प्रभारी को दें। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। हाल के दिनों में ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की थी कि अज्ञात लोग रात के समय ड्रोन उड़ा रहे हैं।

इससे लोग न केवल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि इसे संदिग्ध गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है। इस बढ़ते खतरे के मद्देनज़र पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। थानाप्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में ग्रामीणों से मिलकर ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही, लोगों से अपील की जा रही है कि संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी या थाने को सूचित करें।