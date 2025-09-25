चूहे की शैतानी से बनी मुसीबत, जलता दीपक लेकर भागने से घर में लगी आग

Language
    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:28 AM (IST)

    गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में सजन साउंड की दुकान में बुधवार सुबह आग लग गई। मालिक आनंद जायसवाल के अनुसार आग दीपक से लगी। दुकान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बुक थी। संकरे रास्ते के कारण दमकल कर्मियों को परेशानी हुई पर एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया।

    सजन साउंड की दुकान में लगी आग को बुझाने के बाद पाइप निकालते फायर कर्मी।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता के सामने स्थित सजन साउंड में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। यह दुकान आनंद जायसवाल की है, जो पिछले 30 वर्षों से ध्वनि उपकरणों की प्रतिष्ठित दुकान चला रहे हैं।

    हादसे में साउंड सिस्टम के वायर, अन्य तकनीकी उपकरण तथा घरेलू सामान जल गए। वही रास्ता संकरा होने के चलते फायर कर्मियों को घर तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर, एक घंटे में आग पर काबू पाया। यह हादसा पूजा के लिए जलाए गए दीपक को चूहे द्वारा ले जाने की वजह से हुई।

    आनंद जायसवाल ने बताया कि उनकी दुकान का अत्याधुनिक साउंड सिस्टम हर साल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस्तेमाल होता है। इस बार भी दो अक्टूबर को मानसरोवर रोड रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रथ यात्रा व जनसभा के लिए सजन साउंड को बुक किया गया था।

    बुधवार को वह अपने घर के दूसरे मंजिल पर कार्यक्रम से संबंधित सामान जमा कर रहे थे। सुबह पूजा-पाठ के बाद उनकी पत्नी ने मंदिर में दीपक जलाया था। परिवार के सभी सदस्य नीचे आकर बातचीत कर रहे थे।

    करीब 10:50 बजे पड़ोसी दुर्गेश ने चिल्लाकर बताया कि दूसरे मंजिल पर आग लग गई है। तत्काल उसने फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी। तब तक मोहल्ले के लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीब 11:25 बजे गोलघर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची।

    घर का रास्ता संकरा होने के कारण फायर कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर और दुकान में रखा अधिकतर सामान जल गया था।

    दुकान मालिक आनंद के अनुसार आग लगने की वजह दीपक और चूहे की वजह से हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दीपक की लौ से चूहे ने कोई ज्वलनशील सामग्री खींचकर संपर्क कराया, जिससे आग भड़क गई।

    फायर स्टेशन अधिकारी शांतनू कुमार यादव ने बताया कि यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह रिहायशी इलाके में आग और भी बड़ा रूप ले सकती थी। उन्होंने नवरात्रि के दौरान पूजा-पाठ करते समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।