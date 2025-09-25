चूहे की शैतानी से बनी मुसीबत, जलता दीपक लेकर भागने से घर में लगी आग

गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में सजन साउंड की दुकान में बुधवार सुबह आग लग गई। मालिक आनंद जायसवाल के अनुसार आग दीपक से लगी। दुकान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बुक थी। संकरे रास्ते के कारण दमकल कर्मियों को परेशानी हुई पर एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता के सामने स्थित सजन साउंड में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। यह दुकान आनंद जायसवाल की है, जो पिछले 30 वर्षों से ध्वनि उपकरणों की प्रतिष्ठित दुकान चला रहे हैं। हादसे में साउंड सिस्टम के वायर, अन्य तकनीकी उपकरण तथा घरेलू सामान जल गए। वही रास्ता संकरा होने के चलते फायर कर्मियों को घर तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर, एक घंटे में आग पर काबू पाया। यह हादसा पूजा के लिए जलाए गए दीपक को चूहे द्वारा ले जाने की वजह से हुई।

आनंद जायसवाल ने बताया कि उनकी दुकान का अत्याधुनिक साउंड सिस्टम हर साल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस्तेमाल होता है। इस बार भी दो अक्टूबर को मानसरोवर रोड रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रथ यात्रा व जनसभा के लिए सजन साउंड को बुक किया गया था।

बुधवार को वह अपने घर के दूसरे मंजिल पर कार्यक्रम से संबंधित सामान जमा कर रहे थे। सुबह पूजा-पाठ के बाद उनकी पत्नी ने मंदिर में दीपक जलाया था। परिवार के सभी सदस्य नीचे आकर बातचीत कर रहे थे। करीब 10:50 बजे पड़ोसी दुर्गेश ने चिल्लाकर बताया कि दूसरे मंजिल पर आग लग गई है। तत्काल उसने फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी। तब तक मोहल्ले के लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीब 11:25 बजे गोलघर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची।