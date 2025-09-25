गोरखपुर ITM कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गिरा शीशा, चार घायल
गोरखपुर के गीडा स्थित आइटीएम कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शीशा गिरने से कई छात्र घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन मूलभूत सुविधाएँ प्रदान नहीं कर रहा है और शिकायत करने पर छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। एक शिक्षक पर गाली देने और धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, सहजनवां। गीडा स्थित आइटीएम कालेज में बुधवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शीशा गिर गया। इसमें छात्र विजय गुप्ता, विकास गुप्ता और छात्राएं घायल हो गए, उनके सिर पर गंभीर चोटें आई है। सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद, खजनी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत उनवल वार्ड नंबर पांच निवासी छात्र विजय के चाचा और वार्ड के सभासद शिव प्रसाद गुप्ता ने गीडा थाना में कालेज प्रबंधन के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बुधवार को करीब 11 बजे के फार्मेसी तृतीय वर्ष के छात्रों ने कालेज के प्रबंधन के विरुद्ध विरोध जताते हुए प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप था कि एसी क्लासरूम, शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाओं का दावा करने वाला प्रबंधन कोई सुविधा नहीं दे रहा है।
छात्रों का कहना था कि शिकायत करने पर या तो उन्हें क्लास से बाहर कर दिया जाता है, या फिर उनकी परीक्षा में नंबर कम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा, छात्रों ने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए।
उनका कहना था कि वह गालियां देते हैं और बच्चों को औकात देखने की धमकी देते हैं। इस दौरान कुछ छात्र सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करने लगे। तभी जो छात्र परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर शीशा गिर गया। जिसमें चारों छात्र घायल हो गए।
छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने कुछ छात्रों के साथ मारपीट भी की, जिसके चलते वे घायल है। इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में गीडा थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। कालेज प्रबंधन से पूछताछ कर जांच की जा रही है।
