गोरखपुर में कड़ाके की ठंड का कहर, कोहरे ने घेरी धूप, तापमान में भारी गिरावट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Aaj ka Mausam: दो दिन से निकल रही धूप पर शनिवार को घने कोहरे का पहरा लग गया। ऐसे में शहर का अधिकतम तापमान एक बार फिर लुढ़क गया। पूरे दिन कड़ाके की ठंड पड़ी। कोहरे के चलते न्यूनतम तापमान बढ़ने के बाद भी रात को ठंड से राहत नहीं मिली। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मात्र करीब तीन डिग्री सेल्सियस का अंतर होने के चलते दिन से लेकर रात तक गलन की स्थिति बनी रही।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार ऐसा एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने चलते हुआ है। इस सक्रियता का परिणाम अभी अगले दो से तीन दिन तक दिखेगा। कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर झेलने को तैयार रहना होगा। तीन चार दिन में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके सहारे गलन भरी ठंड का सिलसिला मकर संक्रांति तक चलेगा।

शनिवार को तापमान में अभूतपूर्व बदलाव देखने का मिला। जो अधिकतम तापमान मात्र एक दिन पहले 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ था, वह करीब सात डिग्री सेल्सियस गिरकर 14.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ऐसा ऊपरी वायुमंडल मेंं 3000 फीट की ऊंचाई पर बह रहे पछुआ हवा के चलते हुआ।