Gorakhpur Weather Today: गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ लाएगा घना कोहरा, गिराएगा तापमान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बादलों के बीच से निकली हल्की धूप ने अधिकतम तापमान बढ़ा दिया है। साफ मौसम का फायदा उठाकर सर्द पछुआ हवा ने न्यूनतम तापमान को अपेक्षाकृत गिरा दिया है। ऐसे में दिन में तो ठंड से हल्की राहत मिली लेकिन रात की गलन बढ़ गई। लेकिन मौसम का यह रुख अधिकतम अगले दो दिन तक ही रहेगा।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार दो दिन बाद मौसम फिर बदलेगा। कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा और दिन और रात दोनों समय कड़ाके ठंड से मुकाबला करना पड़ेगा। मौसम विज्ञानी के अनुसार इसकी वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में जिसका प्रभाव अगले दो दिन में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के रूप में दिखने लगा है। यह सिलसिला साल अंत से लेकर अगले साल के शुरुआत तक चलेगा।