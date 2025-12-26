Gorakhpur Weather Today: गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ लाएगा घना कोहरा, गिराएगा तापमान
गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण घना कोहरा छाने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बादलों के बीच से निकली हल्की धूप ने अधिकतम तापमान बढ़ा दिया है। साफ मौसम का फायदा उठाकर सर्द पछुआ हवा ने न्यूनतम तापमान को अपेक्षाकृत गिरा दिया है। ऐसे में दिन में तो ठंड से हल्की राहत मिली लेकिन रात की गलन बढ़ गई। लेकिन मौसम का यह रुख अधिकतम अगले दो दिन तक ही रहेगा।
मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार दो दिन बाद मौसम फिर बदलेगा। कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा और दिन और रात दोनों समय कड़ाके ठंड से मुकाबला करना पड़ेगा। मौसम विज्ञानी के अनुसार इसकी वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही हैं।
पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में जिसका प्रभाव अगले दो दिन में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के रूप में दिखने लगा है। यह सिलसिला साल अंत से लेकर अगले साल के शुरुआत तक चलेगा।
हल्की धूप निकलने के चलते गुरुवार को अधिकतम तापमान चढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि इसके बावजूद वह दिसंबर के सामान्य अधिकतम तापमान से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकार्ड हुआ।
धूप के चलते मौसम साफ हुआ तो पश्चिमोत्तर से आ रही सर्द पछुआ हवा को न्यूनतम तापमान बढ़ाने का अवसर मिल गया। धूप के चलते दिन पर तो इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन शाम ढलते ही गलन बढ़ गई और न्यूनतम तापमान गिरकर 7.5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। न्यूनतम तापमान का यह आंकड़ा भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा।
आर्द्रता का प्रतिशत 81 से 97 तक रिकार्ड होने के कारण लोगों को रिकार्ड तापमान से अधिक की ठंड का अहसास हुआ। मौसम विज्ञानी के अनुसार जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया तो अधिकतम तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तका आएगा। न्यूनतम तापमान भी आठ डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने पाएगा।
