पत्नी की हत्याकर रात के अंधेरे में तीन घंटे खोदा गड्ढा, शव को दफनाकर चार दिन तक घरवालों को करता रहा गुमराह
गोरखपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और रात में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। उसने चार दिनों तक घरवालों को गुमराह किया। पुलिस मामले की ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेलघाट में एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। आरोपी पति अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसने रात 11 बजे से 2 बजे तक गड्ढा खोदा और शव को मिट्टी से ढक दिया। चार दिन बाद पिता की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया।
खूशबू की हत्या करने के बाद अर्जुन ने साक्ष्य मिटाने की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे उसने फावड़ा उठाया और घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू किया। रात 11 बजे से लेकर करीब दो बजे तक लगातार तीन घंटे में उसने लगभग छहफीट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद खुशबू के शव को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। ऊपर से खर-पतवार व सूखी घास डाल दी, ताकि किसी को संदेह न हो।
घटना के समय घर के अन्य सदस्य इस वारदात से पूरी तरह अनजान रहे। अर्जुन के पिता श्याम नारायण तीन दिन पहले उरुवा में मजदूरी करने गए हुए थे। घर में मौजूद मां और छोटा भाई अपने-अपने कमरे में सो रहे थे, जिन्हें न तो किसी तरह का शोर सुनाई दिया न ही घटना की जानकारी हो सकी।सुबह होने पर अर्जुन सामान्य व्यवहार करता रहा।
पुलिस के मुताबिक, अर्जुन लुधियाना में मजदूरी करता था और 15 दिन पहले ही घर आया था। पत्नी की किसी अन्य से नजदीकी होने के शक को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान अर्जुन ने खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी।
अर्जुन के पिता श्याम नारायण ने बताया कि उन्हें बेटे की हरकत पर शक हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कदम उठा सकता है। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।
चार दिन बाद ससुर की सूचना पर खुला राज
बेईली कुंड निवासी अर्जुन ने दो वर्ष पहले बड़हलगंज के मदरिया की रहने वाली खुशबू (25) से प्रेम विवाह किया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है अर्जुन लुधियाना में मजदूरी करता था, जहां से 15 दिन पहले घर आया। पत्नी की किसी अन्य से नजदीकी होने के शक को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान अर्जुन ने खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने घर के पीछे गड्ढा खुदवाकर शव को दफना दिया और सामान्य व्यवहार करता रहा।
चार दिन तक घर में बहू के न दिखने पर पिता श्याम नारायण के अलावा मां जब भी पूछते अर्जुन हर बार यही कहता कि खुशबू नाराज होकर घर चली गई है। गांव में भी महिला के अचानक गायब होने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने श्याम नारायण से पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। लोगों के कहने पर श्याम नारायण थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी।
यह भी पढ़ें- पत्नी की वॉट्सऐप चैट में 'Delete for everyone' देख गुस्साया पति, घर में कांड कर बनाया ऐसा बहाना, गांववालों के उड़े होश
सूचना मिलते ही बेलघाट पुलिस मौके पर पहुंची। अर्जुन से पूछताछ की तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। संदेह होने पर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बताए गए स्थान पर पुलिस ने खुदाई कराई तो करीब छह फीट नीचे खुशबू का शव बरामद हुआ। परिवार के लोगों ने बताया कि दो वर्ष पहले आपसी सहमति से अर्जुन व खूशबू ने शादी की थी। दोनों के बच्चे नहीं हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही खुशबू का भाई और मायके के अन्य लोग थाने पहुंचे। श्याम नारायण की तहरीर पर पुलिस ने अर्जुन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि आरोपित हिरासत में है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।