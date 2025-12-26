पत्नी की हत्याकर रात के अंधेरे में तीन घंटे खोदा गड्ढा, शव को दफनाकर चार दिन तक घरवालों को करता रहा गुमराह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेलघाट में एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। आरोपी पति अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसने रात 11 बजे से 2 बजे तक गड्ढा खोदा और शव को मिट्टी से ढक दिया। चार दिन बाद पिता की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया।

खूशबू की हत्या करने के बाद अर्जुन ने साक्ष्य मिटाने की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे उसने फावड़ा उठाया और घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू किया। रात 11 बजे से लेकर करीब दो बजे तक लगातार तीन घंटे में उसने लगभग छहफीट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद खुशबू के शव को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। ऊपर से खर-पतवार व सूखी घास डाल दी, ताकि किसी को संदेह न हो।

घटना के समय घर के अन्य सदस्य इस वारदात से पूरी तरह अनजान रहे। अर्जुन के पिता श्याम नारायण तीन दिन पहले उरुवा में मजदूरी करने गए हुए थे। घर में मौजूद मां और छोटा भाई अपने-अपने कमरे में सो रहे थे, जिन्हें न तो किसी तरह का शोर सुनाई दिया न ही घटना की जानकारी हो सकी।सुबह होने पर अर्जुन सामान्य व्यवहार करता रहा।

पुलिस के मुताबिक, अर्जुन लुधियाना में मजदूरी करता था और 15 दिन पहले ही घर आया था। पत्नी की किसी अन्य से नजदीकी होने के शक को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान अर्जुन ने खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी।

अर्जुन के पिता श्याम नारायण ने बताया कि उन्हें बेटे की हरकत पर शक हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कदम उठा सकता है। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

चार दिन तक घर में बहू के न दिखने पर पिता श्याम नारायण के अलावा मां जब भी पूछते अर्जुन हर बार यही कहता कि खुशबू नाराज होकर घर चली गई है। गांव में भी महिला के अचानक गायब होने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने श्याम नारायण से पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। लोगों के कहने पर श्याम नारायण थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी।