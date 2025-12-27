Vishal Murder Case: 50 रुपये के विवाद में विशाल की हत्या, कई बार फोन करने वाले युवक को थी जानकारी

जागरण संवाददाता, सहजनवां। कुआवल कला का विशाल युवती से बात करते हुए घर से निकला था। लेकिन, उसकी हत्या 50 रुपये के विवाद में हुई थी। इसकी जानकारी उस युवक को भी थी, जिसने घटना के बाद विशाल के मोबाइल नंबर पर कई बार फोन किया था। सीडीआर निकलवाने के बाद सहजनवां पुलिस को इसकी जानकारी हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित भी ईंट-भट्ठा पर काम करने वाले है, जिनके साथ विशाल कर उठना-बैठना था। जांच करते हुए पुलिस ने चार आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। एक साथी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस टीम बिहार के लिए रवाना हो गई है।



बुधवार की सुबह जोगिया कोल कटाई टीकर मार्ग के किनारे गेहूं के खेत में कीचड़ से सना एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान सहजनवा थाना क्षेत्र के कुआवल कला निवासी विशाल यादव के रूप में हुई। विशाल के जेब से बरामद मोबाइल फोन की जांच में पुलिस को आशनाई से जुड़ा मामला प्रतीत हुआ। घटना से पहले उसकी लगातार एक युवती से बातचीत और चैटिंग हुई थी। युवती के फोन पर बात करते हुए ही वह घर से निकला था।

उसकी मां ने भी युवती और उसके पिता-पुत्र पर केस दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस जब तीनों से पूछताछ की तो आशंका हुई कि विशाल की हत्या पिता-पुत्र अकेले नहीं कर सकते। इसमें और भी लोग शामिल होंगे। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाला। जिसकी जांच में हत्या की असली वजह सामने आई।



विशाल युवती से बात कर उससे मिलने के लिए निकला था। रास्ते में जब युवती का मोबाइल फोन नंबर बंद मिला तो वह पास के एक ईंट भट्ठा पर पहुंच गया। वहां पहले से मौजूद ईंट पाथने वाले पांच युवकों से उसकी अच्छी दोस्ती थी और वे अक्सर साथ में शराब भी पीते थे। घटना की रात में भी शराब पीने के दौरान एक युवक ने 50 रुपये को लेकर विवाद किया।

इस बात पर गुस्से में विशाल ने युवक को पीट दिया और वहां से चला गया। इससे नाराज होकर युवक ने पांच साथियों के साथ विशाल का पीछा किया। रास्ते में उसे घेरकर खेत की ओर ले गए। वहां आपसी संघर्ष के दौरान विशाल का गला दबाकर और चेहरा मिट्टी में धंसाकर उसकी हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद मुख्य आरोपित बहराइच की ओर फरार हो गया, जबकि एक अन्य साथी बिहार भाग निकला। थाना प्रभारी के अनुसार, चार आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश में टीम को बिहार रवाना किया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच पूरी होने के बाद घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।



दो आरोपितों को बाइक से सहजनवा छोड़ा गया

मंगलवार की देर रात विशाल की हत्या के बाद पांचों आरोपित ईंट-भट्ठा पर पहुंचे, जहां से मुख्य आरोपित और बिहार के युवक को बाइक पर बैठाकर सहजनवा छोड़ा गया, जिसमें एक आरोपित बहराइच की तरफ चला गया।

वहीं दूसरा बिहार स्थित अपने गांव चला गया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपितों को बाइक से छोड़ने वाला युवक कौन है। घटना स्थल से सहजनवा चौराहे तक लगे सीसी कैमरे की फुटेज से मददगार की पहचान की जा रही है।

आरोप है कि विशाल की हत्या के बाद आरोपितों ने युवक को फोन कर उसके मौत की जानकारी दी थी। लेकिन, युवक ने चुप्पी साध ली और किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस द्वारा सीडीआर की जांच में इसकी सच्चाई भी सामने आई है।



युवती से मिलने भट्ठे पर जाता था विशाल

जोगिया कोल में स्थित ईंट भट्ठा पर विशाल का आना जाना लगा रहता है। भट्ठे से उसके घर की दूरी करीब 500 मीटर है। वहीं युवती के घर से भट्ठे की दूरी 300 मीटर है। विशाल को जब युवती से मिलना होता था तो भट्ठे पर जाता था। जहां युवती भी अपने घर से पहुंचती थी।