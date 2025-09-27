Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में भिड़े छात्रों के दो गुट, एक छात्र का सिर फटा

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:30 AM (IST)

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में शुक्रवार को मारपीट हुई जिसमें एक छात्र घायल हो गया। कॉमर्स विभाग में एक छात्र को पीटा गया जिसके बाद विरोधी गुट कैफेटेरिया में फिर भिड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन घटना की जांच कर रहा है। छात्रों में मारपीट का कारण व्यक्तिगत विवाद बताया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रोंं के बीच मारपीट का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा। शुक्रवार को भी छात्रों के दो गुट भिड़ गए। इसे लेकर परिसर में दो बार मारपीट हुई। अभिनंदन नाम के एक छात्र का सिर फट गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। दूसरा पक्ष भागने में सफल रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार की दोपहर छात्रों के एक गुट ने कामर्स विभाग में पहुंचकर बीकाम के एक छात्र को पीट दिया। सूचना पर पहुंचे नियंता मंडल ने जब पूछताछ करनी शुरू की तो मार खाए छात्र ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया।

    किसी कार्रवाई से भी हाथ खींच लिया। थोड़ी देर बाद मार खाए छात्र ने भी अपने कुछ साथियों को बुलाया और विरोधी पक्ष को खोजने लगा। विरोधी पक्ष विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया में बैठा मिला गया। ऐसे में दोनों पक्षों एक बार फिर मारपीट हुई।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर विश्वविद्यालय के कृषि पाठ्यक्रम के गरीब छात्रों को मिलेगी कृषक छात्रवृत्ति, प्रस्ताव स्वीकृत

    जैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन को फिर मारपीट की सूचना मिली, खुद मौके पर पहुंचने के साथ उसने पुलिस को भी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में ले लिया और उसे कैंट थाने पर ले आई और पूछताछ करने लगी।

    देर रात तक इस संबंध में पुलिस की ओर से किसी विधिक कार्रवाई की सूचना नहीं मिली। विश्वविद्यालय प्रशासन मारपीट के कारणों की पता लगाने में देर शाम तक जुटा रहा। इस दौरान दो गुटों में व्यक्तिगत कारणों से विवाद की जानकारी मिली।