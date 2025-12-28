गोरखपुर विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों में आज होगी अर्थशास्त्र व कॉमर्स की निरस्त परीक्षा, देखिए पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में 17 दिसंबर को होने वाली बीकाम और बीए पंचम सेमेस्टर की अर्थशास्त्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। वह परीक्षा रविवार की दोपहर दो से 3:30 बजे के बीच संपन्न होंगी।

जेबी महाजन डिग्री कालेज, चौरीचौरा में 16 दिसंबर को बीए पांचवें सेमेस्टर की अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र कोड ईसीओ-301 और बीकाम के कोड सीओएम-302 की परीक्षा थी। उसकी जगह कोड ईसीओ-302 और सीओएम-303 के प्रश्न पत्र बंट गए थे। ये दोनों परीक्षाएं 17 दिसंबर को होनी थीं।