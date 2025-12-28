गोरखपुर विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों में आज होगी अर्थशास्त्र व कॉमर्स की निरस्त परीक्षा, देखिए पूरा शेड्यूल

Language
    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:03 AM (IST)

    दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में 17 दिसंबर को होने वाली बीकाम और बीए पंचम सेमेस्टर की अर्थशास्त्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। वह परीक्षा रविवार की दोपहर दो से 3:30 बजे के बीच संपन्न होंगी।

    जेबी महाजन डिग्री कालेज, चौरीचौरा में 16 दिसंबर को बीए पांचवें सेमेस्टर की अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र कोड ईसीओ-301 और बीकाम के कोड सीओएम-302 की परीक्षा थी। उसकी जगह कोड ईसीओ-302 और सीओएम-303 के प्रश्न पत्र बंट गए थे। ये दोनों परीक्षाएं 17 दिसंबर को होनी थीं।

    एक दिन पहले ही वहां पेपर बंट जाने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने ईसीओ-302 और सीओएम-303 की 17 दिसंबर को होने वाली परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। बाद में इन परीक्षाओं की तिथि 28 दिसंबर घोषित की गई थी।

    उधर विषम सेमेस्टर परीक्षाएं अपने अंतिम चरण में हैं। इस बीच परिणाम को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगभग सभी विभागों में मूल्यांकन कार्य शुरू हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परीक्षा परिणाम आने लगेंगे। शनिवार को विश्वविद्यालय समेत विभिन्न केंद्रों पर एक लाख 36 हजार 193 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।

    इसमें पहली पाली में 15,034, दूसरी पाली में 40,454 और तीसरी पाली में 80,705 विद्यार्थी शामिल रहे। तीनों पालियों में मिलाकर कुल 1762 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि शनिवार को सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं।