मांग देख गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 15 तक बढ़ाई प्राइवेट फॉर्म भरने की तिथि, इस काम के लिए खोला गया है पोर्टल
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्राइवेट पाठ्यक्रमों के आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। सर्वर की धीमी गति और देर से सूचना मिलने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्राइवेट पाठ्यक्रम के प्रति अभ्यर्थियों के रुझान को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए आवेदन फार्म भरने की तिथि विस्तारित कर दी है। फार्म भरने की शुरुआत 10 दिसंबर से हुई थी और अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी। चूंकि कई महाविद्यालयों में सर्वर धीमा होने के कारण इच्छुक लोगों का फार्म नहीं भरा जा सका है।
इसके अलावा बहुत से लोग सूचना देर से मिलने के कारण फार्म नहीं भर सके हैं। ऐसे लोगों का ध्यान रखते हुए फार्म भरने के लिए 15 जनवरी तक तिथि का विस्तार किया गया है। फार्म की हार्डकापी परीक्षा विभाग में जमा करने का अवसर विश्वविद्यालय ने 20 जनवरी तक दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस दौरान पुराने विद्यार्थी और नए अभ्यर्थी दोनों प्राइवेट फार्म भर सकेंगे।
प्रदेश के कुछ ही विश्वविद्यालय हैं, जिनमें आज भी प्राइवेट फार्म भरकर परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध है। वार्षिक मोड में परीक्षा (मार्च-अप्रैल) होने और बेहद कम शुल्क के कारण छात्र इसे पसंद करते हैं। कामकाजी लोग या घरेलू महिलाओं जिनके पास क्लास करने के लिए समय नहीं है, उनके लिए यह प्रारूप ज्यादा आसान माना जाता है।
इसी वजह से प्राइवेट पाठ्यक्रम में हर वर्ष लगभग नौ से दस हजार तक नए छात्र इसमें प्रवेश लेते हैं। इसे ध्यान में रखकर ही विश्वविद्यालय ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फार्म भरने का अवसर देने का निर्णय लिया है। फार्म भरने की तिथि को विस्तार दिया है।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur Weather Update: दिसंबर ने हाड़ कंपाया, अब जनवरी भी पड़ेगा भारी
परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तिगत में प्रवेश के लिए आवेदन खोले गए हैं। इनके अलावा स्नातक के द्वितीय और तृतीय वर्ष, परास्नातक द्वितीय वर्ष के व्यक्तिगत छात्रों के साथ ही भूतपूर्व, अंकसुधार, बैक पेपर, एक विषय के छात्र भी आवेदन कर सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।