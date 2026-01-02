Gorakhpur Weather Update: दिसंबर ने हाड़ कंपाया, अब जनवरी भी पड़ेगा भारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिसंबर की ठंड ने जमकर इम्तिहान लिया। कोहरे से गोरखपुर को उबरने नहीं दिया। महीने के दूसरे पखवाड़े में पड़ी ठंड ने तो कंपा कर रख दिया। जनवरी की शुरुआत भले ही धूप के दर्शन के साथ हुई लेकिन इससे ठंड से राहत को लेकर किसी तरह की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस महीने में भी जमकर ठंड पड़ेगी। कोहरे की मार भी रहेगी। घने कोहरे के बीच पहले दिन की शुरुआत से और न्यूनतम तापमान का गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने से इसकी झलक मिल गई है। यानी अब फरवरी में ही ठंड से राहत मिल पाएगी। जनवरी के मौसम को लेकर यह पूर्वानुमान मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय ने जताया है। गणितीय अध्ययन के आधार पर जनवरी के लिए ठंड का आंकड़ा भी बताया है।

मौसम विज्ञानी के अनुसार जनवरी के करीब 15 दिन कोल्ड-डे का मानक पूरा होगा। तीन से चार दिन कोल्ड-वेव रिकार्ड किया जाएगा। कोल्ड-डे का यह आंकड़ा औसत से दोगुणा है। जनवरी में कोल्ड-डे वाले दिनोंं की औसत संख्या मात्र सात और कोल्ड-वेव वाले दिनों की संख्या दो है।

अध्ययन के अनुसार जनवरी का अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान .09 डिग्री कम रिकार्ड होगा। इस महीने का औसत अधिकतम तापमान 20.7 और औसत न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस है। जनवरी के कोहरे वाले दिन 18 से 20 के बीच रहेंगे। यह संख्या भी औसत से काफी अधिक है। जनवरी में कोहरे वाले औसत दिनों की संख्या मात्र 12 है।

मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और वहां की ठंड पछुआ हवा के जरिये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को पछुआ हवा की रफ्तार तेज रही, इसके चलते वातावरण की धुंध कम हो गई और दिन में धूप निकल गई।