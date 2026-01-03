Language
    गोरखपुर स्टेशन पर अचानक गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस का प्लेटफार्म बदला, यात्रियों में मची अफरातफरी

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:15 AM (IST)

    गोरखपुर स्टेशन पर गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस का प्लेटफार्म अचानक बदलने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ट्रेन के डेढ़ घंटे विलंब होने के कारण प्लेटफार ...और पढ़ें

     प्लेटफार्म नंबर चार-पांच की जगह एक पर पहुंची ट्रेन। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। शुक्रवार की रात 15090 नंबर की गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस का प्लेटफार्म अचानक बदल गया। यात्री परेशान हो उठे। ट्रेन के इंतजार में प्लेटफार्म नंबर चार-पांच पर खड़े यात्रियों में अफरातफरी मच गई। प्लेटफार्म चार-पांच से एक नंबर तक पहुंचने में ठंड में भी पसीना छूट गया। प्लेटफार्म नंबर एक की लिफ्ट भी खराब थी। बुजुर्ग, महिला और बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने और उतरने में सांसें फूल गईं।

    यात्री प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचे तो कोच गाइडेंस भी बंद था। यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कोच कहां लगेगा। एक नंबर पर पहुंचने के बाद भी यात्रियों में अफरातफरी मची रही।

    बेटी को छोड़ने स्टेशन पहुंचे दीपक ने बताया कि ट्रेन डेढ़ घंटे विलंब थी। इंटरनेटमीडिया पर ट्रेन के आने की सूचना प्लेटफार्म नंबर चार पर चल रही थी। स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर प्लेटफार्म नंबर पांच शो कर रहा था। यात्री प्लेटफार्म नंबर चार-पांच दोनों पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

    रात साढ़े नौ बजे के आसपास घोषणा हुई कि ट्रेन एक नंबर से जाएगी। जबकि, प्लेटफार्म चार पूरी तरह से खाली था। बैग, थैला आदि सामान लिए यात्री परेशान हो उठे। फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने को लेकर धक्कामुक्की शुरू हो गई।

    प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचने के लिए लोग परेशान हो उठे। प्लेटफार्म एक कोच गाइडेंस नहीं चल रहा था। ट्रेन दस बजे प्लेटफार्म पर लगी तो यात्री कोच खोजने लगे। यहां भी यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

    दरअसल, रेलवे स्टेशन का बीच वाला मुख्य फुट ओवरब्रिज टूट जाने के बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्लेटफार्मों पर जगह-जगह लगी लिफ्ट भी जवाब दे जा रही हैं। एक से दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंचने में सांसें फूल जा रही हैं।

    इसके बाद भी नए फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी नहीं आ पा रही। स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता ने बताया कि घोषणा के बाद ट्रेन का प्लेटफार्म बदला गया। ट्रेनों के विलंबन के चलते प्लेटफार्म बदलना पड़ा। प्लेटफार्म एक की लिफ्ट की मरम्मत करायी जा रही है।