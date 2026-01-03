गोरखपुर स्टेशन पर अचानक गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस का प्लेटफार्म बदला, यात्रियों में मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। शुक्रवार की रात 15090 नंबर की गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस का प्लेटफार्म अचानक बदल गया। यात्री परेशान हो उठे। ट्रेन के इंतजार में प्लेटफार्म नंबर चार-पांच पर खड़े यात्रियों में अफरातफरी मच गई। प्लेटफार्म चार-पांच से एक नंबर तक पहुंचने में ठंड में भी पसीना छूट गया। प्लेटफार्म नंबर एक की लिफ्ट भी खराब थी। बुजुर्ग, महिला और बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने और उतरने में सांसें फूल गईं।

यात्री प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचे तो कोच गाइडेंस भी बंद था। यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कोच कहां लगेगा। एक नंबर पर पहुंचने के बाद भी यात्रियों में अफरातफरी मची रही। बेटी को छोड़ने स्टेशन पहुंचे दीपक ने बताया कि ट्रेन डेढ़ घंटे विलंब थी। इंटरनेटमीडिया पर ट्रेन के आने की सूचना प्लेटफार्म नंबर चार पर चल रही थी। स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर प्लेटफार्म नंबर पांच शो कर रहा था। यात्री प्लेटफार्म नंबर चार-पांच दोनों पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

रात साढ़े नौ बजे के आसपास घोषणा हुई कि ट्रेन एक नंबर से जाएगी। जबकि, प्लेटफार्म चार पूरी तरह से खाली था। बैग, थैला आदि सामान लिए यात्री परेशान हो उठे। फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने को लेकर धक्कामुक्की शुरू हो गई।