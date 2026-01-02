27 फेरों में चलेंगी बढ़नी-प्रयागराज-रामबाग-बढ़नी विशेष गाड़ी, माघ मेला श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, पडरौना। प्रयागराज में माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने गाड़ी संख्या- 05107/05108 औड़िहार-प्रयागराज रामबाग-औडिहार के संचालन का विस्तार किया है। अब यह विशेष गाड़ी 27 फेरों में बढ़नी-प्रयागराज-रामबाग-बढ़नी के बीच चलाई जाएगी। इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के हवाले से दी गई।

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या- 05107 बढ़नी-प्रयागराज रामबाग दो, तीन, चार, पांच, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 31 जनवरी और एक, दो, तीन, 14, 15, 16 एवं 17 फरवरी को 27 फेरों में चलाई जाएगी।