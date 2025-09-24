गोरखपुर से शुरू हुई रोडवेज की बिहार बस सेवा, पांच घंटे में पूरा होगा सफर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी तक आवागमन करने वाले गोरखपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन निगम ने नवरात्र के अवसर पर गोरखपुर से बिहार बस सेवा शुरू की है।

यह बस सेवा गोरखपुर से चलकर गोपालगंज के रास्ते 213 किमी की दूरी तय कर मोतिहारी पहुंच रही है। निगम ने समय, रूट, ठहराव और किराया भी निर्धारित कर दिया है।

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार गोपालगंज होकर मोतिहारी तक एक फेरा में नई बस सेवा शुरू की गई है। नई बस गोरखपुर स्टेशन से सुबह आठ बजे रवाना होकर दोपहर बाद एक बजे मोतिहारी पहुंच रही है।