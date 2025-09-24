Language
    गोरखपुर से शुरू हुई रोडवेज की बिहार बस सेवा, पांच घंटे में पूरा होगा सफर

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:39 AM (IST)

    गोरखपुर से मोतिहारी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। यह बस गोपालगंज के रास्ते 213 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। गोरखपुर स्टेशन से सुबह 8 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे मोतिहारी पहुंचेगी। वापसी में मोतिहारी से 2 बजे चलकर रात 7 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से मोतिहारी का किराया 332 रुपये निर्धारित है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    गोपालगंज के रास्ते गोरखपुर से मोतिहारी तक चल रही है रोडवेज की बस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी तक आवागमन करने वाले गोरखपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन निगम ने नवरात्र के अवसर पर गोरखपुर से बिहार बस सेवा शुरू की है।

    यह बस सेवा गोरखपुर से चलकर गोपालगंज के रास्ते 213 किमी की दूरी तय कर मोतिहारी पहुंच रही है। निगम ने समय, रूट, ठहराव और किराया भी निर्धारित कर दिया है।

    परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार गोपालगंज होकर मोतिहारी तक एक फेरा में नई बस सेवा शुरू की गई है। नई बस गोरखपुर स्टेशन से सुबह आठ बजे रवाना होकर दोपहर बाद एक बजे मोतिहारी पहुंच रही है।

    मोतिहारी में एक घंटे ठहराव के बाद दो बजे प्रस्थान कर रात सात बजे गोरखपुर पहुंच रही है। गोरखपुर से मोतिहारी के लिए 332, गोपालगंज के लिए 194 तथा तमकुहीराज के लिए 129 रुपये किराया निर्धारित है। नई बस सेवा गोरखपुर और बिहार के लोगों के लिए राहत प्रदान करेगी।