UP Weather Today: 26 सितंबर से होने वाली बारिश देगी उमस से राहत, शुरू होगी ठंड

गोरखपुर में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञानी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से 26 सितंबर से बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है लेकिन बारिश के बाद 30 डिग्री सेल्सियस तक आने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वातारण की नमी का साथ पाकर धूप ने गर्मी का पारा चढ़ा दिया है। 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे अधिकतम तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाकर ठंड के मौसम की आहट महसूस कर रहे लोगों को उमस से बेचैन कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगोंं को एक बार फिर राहत के लिए वर्षा का इंतजार है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का पूर्वानुमान उनके लिए राहत भरी खबर है। मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही है। इसका असर दो से तीन मेंं दिखने लगेगा। 26 सितंबर से एक बार फिर वर्षा का क्रम शुरू होगा। वर्षा बहुत ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन उमस से राहत देकर ठंड के मौसम की राह आसान जरूर करेगी। मौसम विज्ञानी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन रहा। दो से तीन दिन में यह झारखंड व बिहार हाेते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा और गोरखपुर व आसपास के क्षेत्र में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की वजह बनेगा।