Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Weather Today: 26 सितंबर से होने वाली बारिश देगी उमस से राहत, शुरू होगी ठंड

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:17 AM (IST)

    गोरखपुर में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञानी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से 26 सितंबर से बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है लेकिन बारिश के बाद 30 डिग्री सेल्सियस तक आने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो से तीन दिन मेंं पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की है संभावना। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वातारण की नमी का साथ पाकर धूप ने गर्मी का पारा चढ़ा दिया है। 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे अधिकतम तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाकर ठंड के मौसम की आहट महसूस कर रहे लोगों को उमस से बेचैन कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगोंं को एक बार फिर राहत के लिए वर्षा का इंतजार है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का पूर्वानुमान उनके लिए राहत भरी खबर है। मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही है।

    इसका असर दो से तीन मेंं दिखने लगेगा। 26 सितंबर से एक बार फिर वर्षा का क्रम शुरू होगा। वर्षा बहुत ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन उमस से राहत देकर ठंड के मौसम की राह आसान जरूर करेगी।

    मौसम विज्ञानी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन रहा। दो से तीन दिन में यह झारखंड व बिहार हाेते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा और गोरखपुर व आसपास के क्षेत्र में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की वजह बनेगा।

    इससे अधिकतम से लेकर न्यूनतम तापमान तक गिरेगा। वर्षा का क्रम थमते ही ठंड के मौसम की आहट मिलने लगेगी। तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज होने लगेगी। मंगलवार को गोरखपुर का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड हुआ।

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur Flood Alert: नाव चलाकर बच्चे जा रहे स्कूल, बढ़ रही नदियों के कटान की रफ्तार

    अगले दो दिन तक तापमान इसी के आसपास रिकॉर्ड होगा। वर्षा होते ही यह एक फिर 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचेगा। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकाॅर्ड हो रहा न्यूनतम तापमान भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमटने लगेगा। आर्द्रता अधिक होने की वजह से लोगों रिकाॅर्ड तापमान से कम की गर्मी का अहसास होगा।

    मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्तमान में धूप को नमी का साथ मिलने से गर्मी का सूचकांक बढ़ा गया है, ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने पर रिकार्ड तापमान से तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक की गर्मी का अहसास हो रहा है।