    Gorakhpur Murder Case: व्हाट्सएप स्टेटस विवाद में छात्र को मारी गई थी गोली, चचेरे भाई ने भागकर बचाई जान

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    पिपराइच, गोरखपुर में 11वीं के छात्र सुधीर उर्फ भोला की स्कूल के खेल मैदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चचेरे भाई को बाइक सिखाते समय पड़ोसी दयानंद उर ...और पढ़ें

    कोआपरेटिव इंटर कालेज के खेल मैदान में शुक्रवार की दोपहर में हुई घटना। जागरण

    संवाद सूत्र, पिपराइच। चचेरे भाई को बाइक चलाना सीखा रहे कक्षा 11 के छात्र सुधीर उर्फ भोला की शुक्रवार दोपहर कोआपरेटिव इंटर कालेज के खेल मैदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चचेरे भाई ने भागकर जान बचाई। घटना के हालात बेकाबू हो गए। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव लेकर आरोपित के घर पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया।

    एसएसपी राजकरन नय्यर ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब परिवार के लोगों ने पुलिस को शव ले जाने दिया। करीब ढाई घंटे बाद स्थिति शांत हुई। पिपराइच पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि दो नामजद उनके एक सहयोगी की तलाश में छापेमारी चल रही है। पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपित व पीड़ित का घर आसपास होने की वजह से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।

    17 वर्षीय सुधीर उर्फ भोला गढ़वा उर्फ मुंडेरी गांव का रहने वाला था। मुख्य आरोपित दयानंद उर्फ छोटू उसी का पड़ोसी है और उसका घर महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। सुधीर की मां राजकुमारी ने बताया कि दोनों के बीच पिछले दो-तीन दिनों से विवाद चल रहा था। तीन दिन पहले एक दावत के दौरान भी सुधीर और दयानंद के बीच कहासुनी हुई थी। बताया गया कि दोनों एक समय साथ-साथ फोर्स में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे और कोआपरेटिव इंटर कालेज के मैदान में दौड़ का अभ्यास भी करते थे।

    पुलिस की मुताबिक, शुक्रवार की सुबह भी वाट्सएप पर लगाए गए एक स्टेटस को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि सुधीर ने “राइफल से खूंटा ठोकला, हमरे घर से रंगदारन के दाल-रोटी जाला” गीत का स्टेटस लगाया था, जिस पर कहासुनी हुई। इसके कुछ घंटे बाद दोपहर में सुधीर अपने चचेरे भाई गोलू को मोटरसाइकिल सिखाने के लिए स्कूल के खेल मैदान में पहुंचा। उसी दौरान पीछे से दयानंद उर्फ छोटू अपने दो साथियों के साथ आ गया।

    आरोप है कि पास पहुंचते ही दयानंद ने सुधीर के सीने पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही सुधीर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने गोलू को भी निशाना बनाकर गोली चलाई, लेकिन वह शोर मचाते हुए भाग निकला। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए, तब तक आरोपित फरार हो गए। घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी मच गई और विद्यालय को बंद कर दिया गया।

    घटना की जानकारी होने पर पहुंचे परिवार के लोग बाइक से शव लेकर आरोपित के घर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस पहुंची तो धक्का-मुक्की करने लगे। कहासुनी के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। इस दौरान दयानंद की मां को भी भीड़ ने घेर लिया और पीड़ित परिवार के कुछ लोग पुलिस वाहन के नीचे लेट गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स बुलाई गई। परिवार के लोगों ने दयानंद समेत चार युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग है। दो अन्य की पहचान की जा रही है।


    वाट्सएप पर स्टेट्स लगाने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपित व उसके दो अन्य सहयोगियों की तलाश चल रही है। जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


    राजकरन नय्यर, एसएसपी