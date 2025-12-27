Gorakhpur Murder Case: व्हाट्सएप स्टेटस विवाद में छात्र को मारी गई थी गोली, चचेरे भाई ने भागकर बचाई जान

संवाद सूत्र, पिपराइच। चचेरे भाई को बाइक चलाना सीखा रहे कक्षा 11 के छात्र सुधीर उर्फ भोला की शुक्रवार दोपहर कोआपरेटिव इंटर कालेज के खेल मैदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चचेरे भाई ने भागकर जान बचाई। घटना के हालात बेकाबू हो गए। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव लेकर आरोपित के घर पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी राजकरन नय्यर ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब परिवार के लोगों ने पुलिस को शव ले जाने दिया। करीब ढाई घंटे बाद स्थिति शांत हुई। पिपराइच पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि दो नामजद उनके एक सहयोगी की तलाश में छापेमारी चल रही है। पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपित व पीड़ित का घर आसपास होने की वजह से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।

17 वर्षीय सुधीर उर्फ भोला गढ़वा उर्फ मुंडेरी गांव का रहने वाला था। मुख्य आरोपित दयानंद उर्फ छोटू उसी का पड़ोसी है और उसका घर महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। सुधीर की मां राजकुमारी ने बताया कि दोनों के बीच पिछले दो-तीन दिनों से विवाद चल रहा था। तीन दिन पहले एक दावत के दौरान भी सुधीर और दयानंद के बीच कहासुनी हुई थी। बताया गया कि दोनों एक समय साथ-साथ फोर्स में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे और कोआपरेटिव इंटर कालेज के मैदान में दौड़ का अभ्यास भी करते थे।

पुलिस की मुताबिक, शुक्रवार की सुबह भी वाट्सएप पर लगाए गए एक स्टेटस को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि सुधीर ने “राइफल से खूंटा ठोकला, हमरे घर से रंगदारन के दाल-रोटी जाला” गीत का स्टेटस लगाया था, जिस पर कहासुनी हुई। इसके कुछ घंटे बाद दोपहर में सुधीर अपने चचेरे भाई गोलू को मोटरसाइकिल सिखाने के लिए स्कूल के खेल मैदान में पहुंचा। उसी दौरान पीछे से दयानंद उर्फ छोटू अपने दो साथियों के साथ आ गया।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में हर महीने औसतन पांच हत्याएं, सुस्ती से कई मामले अभी बने रहस्य आरोप है कि पास पहुंचते ही दयानंद ने सुधीर के सीने पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही सुधीर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने गोलू को भी निशाना बनाकर गोली चलाई, लेकिन वह शोर मचाते हुए भाग निकला। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए, तब तक आरोपित फरार हो गए। घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी मच गई और विद्यालय को बंद कर दिया गया।