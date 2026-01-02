Language
    गोरखपुर में तकनीक से ठंड को दे रहे मात, लुभा रहे स्मार्ट हीटिंग गैजेट्स

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:46 PM (IST)

    गोरखपुर में बढ़ती ठंड के कारण इलेक्ट्रिक हीटिंग गैजेट्स की मांग में तेजी आई है। लोग पारंपरिक रजाई-कंबल के बजाय इलेक्ट्रिक कंबल, हीटिंग जैकेट और जेली ह ...और पढ़ें

    पॉवर बैंक से गर्म होने वाला जैकेट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही बाजार में गर्माहट देने वाले नए उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ी है। सुबह और रात के समय पारा गिरने से ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से निपटने के लिए लोग अब पारंपरिक रजाई-कंबल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक हीटिंग गैजेट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं।

    सामान्य कंबलों की तुलना में इलेक्ट्रिक कंबल कहीं अधिक गर्माहट देते हैं। कड़ाके की ठंड में भी ये शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम हैं, जिससे बुजुर्गों को जोड़ों के दर्द और सर्दी से बड़ी राहत मिल रही है।

    सर्दी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो बाइक या स्कूटी से सफर करते हैं या मार्निंग वाक पर जाते हैं। इन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग जैकेट एक स्मार्ट विकल्प बनकर उभरी हैं। इन जैकेटों में बैटरी से चलने वाले हीटिंग पैड्स लगे होते हैं, जिन्हें पावर बैंक के जरिये चार्ज किया जा सकता है। यह जैकेट बर्फीली हवाओं के बीच भी शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसकी शुरुआती कीमत तीन हजार से लेकर आठ हजार रुपये तक में उपलब्ध है।

    कंबल की बात करें तो सुविधा और वैरायटी के कारण लोग इसे आफलाइन की बजाय ऑनलाइन प्लेटफार्म पर खूब आर्डर कर रहे हैं। इसकी कीमत 1500 से शुरू होकर 5000 रुपये तक है। वहीं, हाथों को गर्म रखने के लिए जेली वाले हीट बैग का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। ये बैग बाजार में 200 से एक हजार रुपये के बीच उपलब्ध हैं, जिनमें मौजूद जेली एक बार गर्म होने पर लंबे समय तक गर्माहट देती है।

    दुकानदार बोले इलेक्ट्रिक गैजेट्स का बढ़ रहा क्रेज
    स्थानीय बाजार के साथ-साथ ई-कामर्स प्लेटफार्म पर भी इन गैजेट्स की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। रेती रोड के दुकानदार अभय का कहना है कि लोग अब तकनीक की मदद से ठंड को मात दे रहे हैं। हम अपने यहां ग्राहक की मांग पर इससे मंगवा रहे हैं। कई लोग इसे सीधे ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं।

    घर के अंदर इलेक्ट्रिक कंबल बिस्तर को गर्म रख रहे हैं, तो बाहर हीटिंग जैकेट मोबाइल हीटर का काम कर रही है। दुकानदार ने बताया कि खरीदारी के समय रखें इन बातों का ग्राहकों को रखना होगा ध्यान गुणवत्ता जांच करके हमेशा अच्छे ब्रांड और शाक-प्रूफ तकनीक वाले उत्पाद ही चुनें।

    वाटरप्रूफ कोटिंग हीटिंग जैकेट लेते समय ध्यान रखें कि वह हल्की बारिश या ओस में सुरक्षित रहे। इसके साथ ही बैटरी की लाइफ इलेक्ट्रिक उत्पादों की बैटरी और वायरिंग की मजबूती की जरूर जांच कर लें। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हमेशा ब्रांडेड इलेक्ट्रिक कंबल ही खरीदें।