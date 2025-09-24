गोरखपुर में आकर्षक लाइटों से जगमगाएगा ताल रिंग रोड, खर्च होगा 2.57 करोड़ रुपये

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) पैडलेगंज-मोहद्दीपुर रिंग रोड को आकर्षक लाइटों से सजाएगा जिसपर 2.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक रिंग रोड का निर्माण जनवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। जीडीए गौतम बुद्ध द्वार के पास ताल में गिरने वाले नालों का फाइटोरेमेडिएशन तकनीक से शोधन करेगा। इस परियोजना पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नौकायन रोड की ही तरह पैडलेगंज से मोहद्दीपुर रिंग रोड पर भी आकर्षक लाइटें लगाई जाएंगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इसकी कार्ययोजना बना ली है। अक्टूबर में ही शिलान्यास के बाद कार्य शुरू कराने की तैयारी है। परियोजना पर करीब 2.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब तीन माह पहले ही पैडलेगंज से मोहद्दीपुर स्थित स्मार्ट व्हील रिंग रोड को आवागमन के लिए खोला गया है। वर्तमान में मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक भी रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जनवरी 2026 तक रिंग रोड का यह हिस्सा भी बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।

प्राधिकरण का जोर अब ताल के चारों ओर रिंग रोड के साथ ही इसके सुंदरीकरण पर भी है। इसी के तहत पैडलेगंज से मोहद्दीपुर तक रिंग रोड पर डेकोरेटिव लाइटें लगाने की परियोजना तैयार की गई है। उधर, प्राधिकरण गौतम बुद्ध द्वार के पास रिंग रोड से सटे क्षेत्र की ड्रेजिंग कराने के साथ ही ताल में गिरने वाले नगर निगम के पांच प्रमुख नालों का शोधन फाइटोरेमेडिएशन तकनीक से कराने जा रहा है। इस प्राकृतिक और कम लागत वाली तकनीक पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जीडीए ने परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।