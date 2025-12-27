शेयर में मुनाफे का झांसा देकर सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर से एक करोड़ चार लाख रुपये की ठगी, जालसाजों ने ऐसे लगाया चूना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शेयर और आइपीओ में अधिक मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर से एक करोड़ चार लाख 58 हजार रुपये की ठगी कर ली। ये ठगी वाट्सएप ग्रुप, फर्जी मोबाइल एप और महिला कालर के जरिये की गई। रुपये निकालने पर ठगों ने बैंक कर्मी से 30 लाख रुपये ब्रोकरेज मांगा। इसके बाद पीड़ित को ठगी की जानकारी हुई। बैक मैनेजर की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।



एम्स थाना के गायत्री नगर निवासी जितेंद्र बहादुर सिंह ने साइबर थाने में दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर वाट्सएप के माध्यम से “सी-307 फायर नेस्ट ग्रुप” नामक ग्रुप से संदेश आया। ग्रुप में दावा किया गया कि डीएमए खाते के जरिए आईपीओ और शेयर कम ब्रोकरेज पर तथा बाजार से कम रेट में उपलब्ध कराए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही, शेयर कब खरीदना और कब बेचना है, इसकी विशेषज्ञो द्वारा सलाह दी जाएगी। ग्रुप में भेजे गए लिंक के जरिए उन्होंने एक मोबाइल एप डाउनलोड किया। इसके बाद उनके पास एक नंबर से लगातार महिला का फोन आने लगा। महिला ने खुद को फायर एप की सहायक बताते हुए अपना नाम नैना वर्मा बताया। उसने निवेश के लिए अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराने को कहा।

भरोसे में आकर उन्होंने 31 अक्तूबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 के बीच बैंक आफ इंडिया के खाते से विभिन्न कंपनियों और फर्मों के नाम पर आरटीजीएस के माध्यम से कुल एक करोड़ चार लाख 58 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। यह रकम बैंक आफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के खातों में भेजी गई।