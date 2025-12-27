कल गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, एनसीसी एकेडमी के कार्य की जांचेंगे प्रगति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार क्षेत्र स्थित तालकंदला में निर्माणाधीन एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) एकेडमी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। वह रविवार की दोपहर करीब तीन बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और सीधे तालकंदला जाएंगे। वहां निरीक्षण के बाद टीपी नगर स्थित रैन बसेरा परिसर में असहायों, जरूरतमंदों को कंबल वितरित करेंगे।

वहां से निकलकर मुख्यमंत्री पांडेयहाता से लेकर धर्मशाला बाजार तक निर्माणाधीन विरासत गलियारा का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखेंगे। मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री दोपहर तीन बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है।

एनसीसी एकेडमी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए थे और शिलान्यास भी किया है। यह पूर्वांचल के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देगा और इसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास, शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं होंगी, हालांकि शुरुआत में भूमि आवंटन और सीमांकन में कुछ त्रुटियां सामने आई थीं, जिन्हें ठीक कर लिया गया है और कार्य प्रगति पर है। इससे पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के अवसर बढ़ेंगे। इसके निर्माण पर 47.88 करोड़ रुपये की लागत आएगी।