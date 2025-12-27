कल गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, एनसीसी एकेडमी के कार्य की जांचेंगे प्रगति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। वह तालकंदला में निर्माणाधीन एनसीसी एकेडमी का निरीक्षण करेंगे, जिसकी लागत 47.88 करोड़ रुपये है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार क्षेत्र स्थित तालकंदला में निर्माणाधीन एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) एकेडमी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। वह रविवार की दोपहर करीब तीन बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और सीधे तालकंदला जाएंगे। वहां निरीक्षण के बाद टीपी नगर स्थित रैन बसेरा परिसर में असहायों, जरूरतमंदों को कंबल वितरित करेंगे।
वहां से निकलकर मुख्यमंत्री पांडेयहाता से लेकर धर्मशाला बाजार तक निर्माणाधीन विरासत गलियारा का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखेंगे। मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री दोपहर तीन बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है।
एनसीसी एकेडमी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए थे और शिलान्यास भी किया है। यह पूर्वांचल के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देगा और इसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास, शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं होंगी, हालांकि शुरुआत में भूमि आवंटन और सीमांकन में कुछ त्रुटियां सामने आई थीं, जिन्हें ठीक कर लिया गया है और कार्य प्रगति पर है। इससे पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के अवसर बढ़ेंगे। इसके निर्माण पर 47.88 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
एनसीसी एकेडमी का निर्माण कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम, यूनिट-42, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है। एकेडमी में प्रशासनिक भवन, 150 छात्रों की क्षमता के बालक छात्रावास, 100 छात्राओं की क्षमता के बालिका छात्रावास, डायनिंग हाल, टायलेट ब्लाक, विद्युत स्टेशन, आउटडोर मल्टीएक्टिविटिज एरिया, 50 मीटर के आउटडोर शूटिंग रेंज, ड्रिल प्रैक्टिस पथ, फुटबाल फील्ड, आप्टिकल कोर्स एवं पुशप बीम आदि की सुविधा होगी। इसके अलावा 7.17 करोड़ रुपये की लागत से चहारदीवारी के निर्माण, सभी किनारों पर संतरी पोस्ट, गार्ड रूम, हाईमास्ट फ्लड लाइट के कार्य कराए जाएंगे।
एकता और अनुशासन आदर्श वाक्य वाला एनसीसी ग्रुप गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 11 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर श्रावस्ती एवं बहराइच शामिल हैं।
इससे जुड़े विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कालेजों के कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष औसतन 25 से 30 संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, थल सेना शिविर, इंटर ग्रुप कम्पटीशन, गणत्रंत दिवस परेड की तैयारी और गणेश वासुदेव मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही अनेक सामाजिक गतिविधियां भी इस ग्रुप की तरफ से आयोजित की जाती हैं।
