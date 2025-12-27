UP Cold Wave: गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पारा गिरा, गलन बढ़ी, नए साल तक रहेगा कोहरे का प्रकोप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Aaj Ka Mausham: पश्चिमोत्तर भारत के ऊपरी हिस्से में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शहर का पारा अचानक गिरा दिया है और कोहरे का प्रकोप बढ़ा दिया है। शुक्रवार को दाेपहर बाद बर्फीली हवा चली और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी।

इसके चलते अधिकतम तापमान बीते दिन के मुकाबले पांच डिग्री सेल्सियस गिर गया। 20 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान का यह आंकड़ा औसत से 7.4 डिग्री कम रहा। इसके चलते शुक्रवार का दिन मौसम विभाग के मानक पर कोल्ड-डे करार हुआ।

आर्द्रता के 95 प्रतिशत तक पहुंचने से रिकार्ड तापमान से अधिक की ठंड का अहसास हुआ। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के मुताबिक मौसम की यही रुख अभी कायम रहेगा। घना कोहरा पड़ने और ठंड बढ़ने का सिलसिला नए वर्ष तक जारी रहेगा।