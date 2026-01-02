Indian Railway News: पटरियों पर नहीं पहुंच पाएंगे जानवर व इंसान, तेज होगी ट्रेनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल लाइनों (पटरियों) पर अब न जानवर पहुंच पाएंगे और न इंसान। रेल लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तो होगी ही, ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित नहीं होगा। रेल गाड़ियों की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए रेल लाइनों के किनारे 'सेफ्टी फेंसिंग' (बाड़) लगाए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रथम चरण में बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा 425 किमी मुख्य रेलमार्ग पर स्टील के 'सेफ्टी फेंसिंग' लगाने का कार्य तेज गति से शुरू हो चुका है। 208 किलोमीटर रूट पर 'सेफ्टी फेंसिंग' लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें लखनऊ मंडल में ही 161 किलोमीटर लगा है। आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे के सभी रेलमार्गों को 'सेफ्टी फेंसिंग' से सुरक्षित किया जाएगा।

दरअसल, रेल लाइनों पर आए दिन पशुओं के कटने (सीआरओ) व मानव दुर्घटनाएं (एमआरओ) होती रहती हैं। ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाती। इधर, कोहरा बढ़ने के साथ एमआरओ और सीआरओ की घटनाएं बढ़ गई हैं। 31 दिसंबर को नौतनवा जा रही 15105 नंबर की छपरा-नौतनवा इंटरसिटी एक्सप्रेस के चपेट में आने से कैंपियरगंज- आनंदनगर के बीच लोहरपुरवा हाल्ट स्टेशन के पास 50 भेड़ों की मृत्यु हो गई।