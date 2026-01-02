Language
    कोहरे के कारण पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन रहेगी रद, यात्रियों को राहत

    By Vidya Sagar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:16 AM (IST)

    घने कोहरे के कारण पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस अब 1 फरवरी तक केवल सप्ताह में दो दिन (मंगलवार और शुक्रवार) रद्द रहेगी, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाटलिपुत्र–गोरखपुर एक्सप्रेस

    जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे के कारण सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15079/80 पाटलिपुत्र–गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के परिचालन में आंशिक बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह ट्रेन पहले एक फरवरी तक सप्ताह में चार दिन रद की जा रही थी, जिसे अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घटा दिया गया है। 

    संशोधित व्यवस्था के तहत अब यह ट्रेन एक फरवरी तक केवल सप्ताह में दो दिन, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रद रहेगी। शेष दिनों में ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से किया जाएगा, जिससे नियमित यात्रियों को राहत मिलेगी। 

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कोहरे के मौसम में सुरक्षा सर्वोपरि है। दृश्यता कम होने की स्थिति में ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रद किए जाने वाले दिनों की संख्या कम की गई है, ताकि न्यूनतम असुविधा हो।

    माघ मेले के लिए प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर सात जोड़ी ट्रेनों का ठहराव

    माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर सात जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से ठहराव प्रदान किया गया है। 

    इन ट्रेनों को जनवरी एवं फरवरी 2026 की विभिन्न तिथियों में दोनों स्टेशनों पर दो-दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव मिलेगा। जयनगर–लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस, सीतामढ़ी–आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस, दानापुर–उधना एक्सप्रेस, जयनगर–नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, दरभंगा–पुणे एक्सप्रेस, रक्सौल–लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस तथा दरभंगा–अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस सहित कुल 14 ट्रेनों (अप एवं डाउन मिलाकर 7 जोड़ी) को यह सुविधा दी जा रही है। 

    इन सभी ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज रामबाग और झूसी दोनों स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार माघ मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में प्रयागराज जंक्शन के अलावा रामबाग और झूसी स्टेशन श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक माने जाते हैं। अस्थायी ठहराव की इस व्यवस्था से यात्रियों को मेला क्षेत्र के निकट उतरने में सहूलियत होगी और भीड़ का दबाव भी संतुलित रहेगा।