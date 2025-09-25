महुआचाफी कांड: पशु तस्करों के ठिकानों पर गोरखपुर रेंज पुलिस का छापा, 10 वाहन जब्त
गोरखपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालगंज के अहिरौली दुबौली में छापेमारी की। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल किए गए 10 वाहन जब्त किए गए। यह कार्रवाई पिपराइच में एक छात्र की मौत के बाद हुई जिसमें ग्रामीणों और तस्करों के बीच भिड़ंत हुई थी। पुलिस मनु दीवान और मुश्ताक दीवान को मुख्य आरोपी मान रही है जिनमें से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है।
जागरण संवाददाता, कुचायकोट (गोपालगंज)। गोपालगंज जिले के अहिरौली दुबौली तकिया टोला गांव में मवेशी तस्करी के ठिकानों पर गोरखपुर रेंज की पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल किए गए कुल 10 वाहन जब्त किए गए।
इसमें गोरखपुर पुलिस ने छह वाहन और अन्य वाहन देवरिया व कुशीनगर पुलिस ने जब्त किया। यह कार्रवाई पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआचाफी में 15 अक्टूबर को पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच हुई भिड़ंत के बाद की गई, जिसमें एक छात्र दीपक गुप्ता की मौत हो गई थी।
इस घटना में ग्रामीणों ने एक पिकअप और उसके चालक अजहर हुसैन को पकड़ लिया था। फिर गाड़ी में आग लगा दी और चालक को जमकर पीटा था। मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
यह भी पढ़ें- चूहे की शैतानी से बनी मुसीबत, जलता दीपक लेकर भागने से घर में लगी आग
चालक गोपालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द का निवासी था। इसके बाद से पुलिस पशु तस्करों की तलाश कर रही है। तस्करी मामले में पुलिस ने अहिरौली दुबौली तकिया टोला के मनु दीवान और मुश्ताक दीवान को मुख्य आरोपित बनाया है।
मनु दीवान पर एक लाख रुपये का और मुश्ताक दीवान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। मनु दीवान ने कुछ दिन पूर्व गोपालगंज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है। पुलिस इस मामले में और जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।