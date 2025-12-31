गोरखपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने के लिए आए हजारों आवेदन, 6 फरवरी को अंतिम प्रकाशन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चलाए गए वृहद पुनरीक्षण अभियान के क्रम में अनंतिम सूची पर मांगे गए दावे एवं आपत्तियों की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। इस दौरान मतदाता बनने के लिए करीब 36,850 और नाम काटने के लिए 6,157 लोगों ने आवेदन किए गए हैं। मतदाता बनने के लिए सर्वाधिक 13,710 आवेदन बांसगांव और 9,628 आवेदन गोला तहसील क्षेत्र की पंचायतों से आए हैं।जांच के बाद जो लोग पात्र पाए जाएंगे, उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

तय कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक संबंधित दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 7 से 12 जनवरी 2026 तक संशोधित हस्तलिखित पाण्डुलिपियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएंगी।

13 से 29 जनवरी 2026 के बीच पूरक सूचियों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें मूल मतदाता सूची में समाहित किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, वार्ड मैपिंग, मतदाता क्रमांकन और मतदाता सूची की डाउनलोडिंग व फोटो प्रतियां कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायत निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन छह फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

जनपद की पंचायतों की मतदाता सूची में पहले कुल 29 लाख 23 हजार 715 मतदाता दर्ज थे, जो पुनरीक्षण में बढ़कर 29 लाख 88 हजार 530 हो गए हैं। अब तक के अभियान के दौरान मतदाता सूची में 4 लाख 58 हजार 235 नए मतदाता जुड़े, जबकि 3 लाख 93 हजार 420 पुराने नाम सूची से हटाए गए।