गोरखपुर एम्स की नई आईबी में यूपी के डॉक्टर बाहर, बीएचयू कुलपति को मिली जगह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स में नई इंस्टीट्यूट बाडी (आइबी) का गठन कर दिया गया है। इस बार उत्तर प्रदेश से किसी भी डाक्टर को आइबी में नहीं शामिल किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जगह इस बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले की तरह गोरखपुर सदर के सांसद रविकिशन शुक्ल, सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सदस्य के रूप में आइबी में मौजूद रहेंगे। इन्हीं में से गवर्निंग बाडी का चयन किया जाएगा। एम्स में पांच वर्ष के लिए आइबी का गठन किया जाता है। एम्स की पूरी व्यवस्था पर यह समिति नजर रखती है। समय-समय पर होने वाली बैठकों में समिति के सामने महत्वपूर्ण निर्णय रखे जाते हैं। अभी एक सीट रिक्त रखी गई है।



शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष थे डा. अशोक प्रसाद

देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद के प्रपौत्र डा. अशोक जाह्नवी प्रसाद एम्स गोरखपुर में स्थायी शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल डा. विपिन पुरी की जगह ली थी। वह वर्ष 2000 से एम्स की आइबी के सदस्य थे। वह गोरखपुर के रहने वाले हैं इसलिए गोरखपुर, पूर्वांचल व बिहार के रोगियों से जुड़ी समस्याओं और उत्कृष्ट उपचार को लेकर हमेशा सक्रिय रहते थे।

इसका लाभ एम्स को मिलता था। उनके साथ जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर की पूर्व प्राचार्य डा. आरती लाल चंदानी और वाराणसी के डा. रामेश्वर चौरसिया भी सदस्य थे। इसके अलावा दिल्ली के डा. विनय तिवारी व राणा अनिल कुमार सिंह भी सदस्य थे।