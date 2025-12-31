Gorakhpur News: पांच माह में एलीट क्लब, अक्टूबर तक कन्वेंशन सेंटर होगा तैयार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामगढ़ताल किनारे चंपा देवी पार्क में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड स्टेट आफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर, यूपी कल्चरल हाट और एलिट क्लब की तैयारियों को रफ्तार दे दी है। इन प्रतिष्ठित परियोजनाओं के संचालन, मरम्मत और प्रबंधन के लिए फर्म के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी कर दिया है। इच्छुक फर्मों को 20 जनवरी तक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

जीडीए की ओर से चंपा देवी पार्क की लगभग 12 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा यह कन्वेंशन सेंटर न केवल प्रदेश का सबसे बड़ा होगा, बल्कि इसकी वास्तुकला भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। यह सेंटर वाराणसी के प्रसिद्ध रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला होगा।

इसकी संपूर्ण आकृति आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व वाले पीपल के पत्ते के आकार में तैयार की जा रही है। ऊपर से देखने पर यह पूरी तरह पत्ते जैसा दिखाई देगा, जबकि सामने की ओर भी वही रूपरेखा नजर आएगी। प्राधिकरण के अनुसार अक्टूबर 2026 तक यह भव्य कन्वेंशन सेंटर और मई 2026 तक एलीट क्लब बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण कार्य की निगरानी जीडीए स्वयं कर रहा है, साथ ही एक कंसल्टेंट फर्म का भी चयन किया गया है, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

परियोजना को भूमि मुद्रीकरण माडल पर विकसित किया जा रहा है। इसके तहत छह एकड़ भूमि पर लगभग पांच हजार लोगों की बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बन रहा, जबकि शेष छह एकड़ में भव्य होटल और व्यावसायिक भवन का निर्माण। इस व्यावसायिक परिसर में पांच स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी शामिल रहेगा।

कन्वेंशन सेंटर का निर्माण मुंबई की प्रतिष्ठित फर्म पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड करा रही है, जिसने इस व्यावसायिक भवन का नाम फिलहाल ‘यूपी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ तय किया है। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और आमजन के लिए बड़े समारोह, सम्मेलन और सांस्कृतिक आयोजनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ आयोजित करने का अवसर मिलेगा। छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस कन्वेंशन सेंटर में दो बेसमेंट पार्किंग के साथ तीन मंजिला भवन होगा।

यह कन्वेंशन सेंटर भव्यता और क्षेत्रफल में वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से दो गुने से भी अधिक होगा। तीन एकड़ में 186 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रुद्राक्ष सेंटर शिवलिंग के आकार का है और जापान-भारत मित्रता का प्रतीक माना जाता है, जहां एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके मुकाबले गोरखपुर कन्वेंशन सेंटर में 5000 लोगों की क्षमता होगी, जिससे यह पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।