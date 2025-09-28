गोरखपुर में आवेदनों की जांच पूरी, 29 को फ्लैटों के आवंटन की तैयारी; एक फ्लैट के लिए 70 दावेदार
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) देवरिया बाईपास स्थित पाम पैराडाइज योजना में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस घरों का आवंटन 29 सितंबर को ई-लॉटरी से करेगा। कुल 9335 आवेदनों में से 8448 सही पाए गए हैं। गलत आय प्रमाण पत्र के कारण 887 आवेदन निरस्त हुए। प्राधिकरण ऑनलाइन आवंटन करेगा जिसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट 5.4 लाख और एलआईजी फ्लैट 10.8 लाख रुपये में मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया बाईपास स्थित आवासीय परियोजना पाम पैराडाइज के तहत एलआइजी और ईडब्लूएस वर्ग के घरों के लिए आवेदन करने वालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दोनों वर्ग के आवासों का 29 सितंबर को ई लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने की गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की तैयारी है।
इन फ्लैटों के लिए आए आवेदनों की जांच का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 8 हजार 448 आवेदन पत्र सही पाए गए हैं जबकि 887 आवेदन निरस्त हुए हैं। ई लाॅटरी के लिए स्वीकृत आवेदनों की ऑनलाइन फीडिंग का काम भी पूरा हो चुका है। एक फ्लैट के लिए 70 से अधिक दावेदार हैं।
प्राधिकरण की ओर से पाम पैराडाइज में बनाए गए 120 फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन निकाला गया था। इसमें ईडब्ल्यूएस के 50 और एलआईजी के 70 फ्लैट शामिल है। इन फ्लैटों के लिए कुल 9 हजार 335 लोगों ने आवेदन किया था।
जीडीए की टीम की ओर से की गई जांच में 887 आवेदन निरस्त कर दिए गए। जांच में ज्यादातर आवेदनों को निरस्त होने की वजह गलत आय प्रमाण पत्र पाया गया है। एलआईजी वर्ग के फ्लैट के लिए तीन से छह लाख के बीच का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया था, जबकि ईडब्लूएस के लिए आय की यह सीमा तीन लाख रुपये से कम तय थी। लेकिन, कई लोगों ने एलआइजी के आवेदन में भी तीन लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र लगा दिया।
गलत आय प्रमाण पत्र लगे होने पर आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसी तरह किसी ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेना चाहा और उससे संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लगाया, जिससे उनके भी आवेदन निरस्त कर दिए गए।
वहीं जिनके आय प्रमाण पत्र नहीं लग पाए थे, उन्हें मौका मिला है। लाटरी में यदि उन्हें आवास आवंटित होते हैं तो उन्हें बाद में एक निश्चित समय सीमा के भीतर आय प्रमाण पत्र जमा करने का मौका दिया जाएगा।
एक क्लिक पर हो जाएगा आवंटन
एलआइजी और ईडब्लूएस की इस योजना में पहले मैनुअल लाटरी के जरिए आवासों के आवंटन की तैयारी थी। लेकिन, आवेदनों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए प्राधिकरण ने अब इसे आनलाइन मोड पर करने का निर्णय लिया है। जीडीए की ओर से इस बात की पूरी तैयारी है कि 29 सितंबर को लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पूरा डेटा अपलोड किया जा चुका है।
लाॅटरी वाले दिन एक क्लिक करने से आवंटियों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी इसकी सूचना जाएगा। इन एलआइजी और ईडब्लूएस फ्लैटों की कीमत काफी कम है। ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए 5 लाख 40 हजार जबकि एलआइजी फ्लैटों के लिए 10 लाख 80 हजार रुपये कीमत तय है।
पहले से आरक्षित हैं 40 फ्लैट
खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के लिए अपनी जमीन देने वाले 40 काश्तकारों के लिए इस योजना में 40 फ्लैट आरक्षित कर दिए गए हैं। जीडीए बोर्ड से भी इसे स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें ईडब्ल्यूएस के 30 और एलआईजी के 10 फ्लैट शामिल हैं।
सभी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। सभी का डेटा अपलोड किया जा चुका है। हमारी पूरी कोशिश है कि 29 सितंबर को ई लाॅटरी के जरिये फ्लैट का आवंटन कर दिया जाए। फ्लैट की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों दिलाने की योजना है।- आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए
