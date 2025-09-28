UP के इस जिले में सुधरेगी डिवाइडर पर लगे पौधों की सेहत, सूखे तो होगी कार्रवाई

गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शहर के डिवाइडर पर लगे पौधों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को पौधों की देखभाल और सफाई में लापरवाही न करने की चेतावनी दी। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर को विकसित करना सभी का कर्तव्य है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महानगर के प्रमुख सड़कों के डिवाइडर पर लगे पौधों की बदहाली को डीएम दीपक मीणा ने गंभीरता से लिया है। शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि साफ-सफाई और पौधों की देखभाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम ने कहा कि डिवाइडर में लगाए गए पौधे शहर की सुंदरता और हरियाली को बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि संबंधित विभाग अपने दायित्व का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। घास-फूस की सफाई, पौधों की देखभाल और उनकी उचित सिंचाई अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिम्मेदार विभाग नियमित निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि सभी पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहें, वर्ना संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा कराएं। साथ ही सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट डीएम कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। किसी भी निर्माण कार्य में कोई अड़चन आ रही हो तो उन्हें या मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके हैंडओवर की प्रक्रिया समय से पूरी कराएं। इसमें देर होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने नगर के विभिन्न स्थानों पर चल रहे पुल और सड़कों की प्रगति पूछी और चेताया कि निर्माण परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई स्वीकार्य नहीं की जाएगी।