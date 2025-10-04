Language
    गोरखनाथ में रेल लाइन के ऊपर अब होगा पुल का निर्माण, 127.87 करोड़ हो रहे खर्च

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    गोरखपुर में गोरखनाथ रेल लाइन पर नए पुल का निर्माण जारी है लेकिन रेल लाइन के ऊपर काम में देरी के कारण यह अभी तक अधूरा है। 127.87 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल के दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। पुल के बन जाने से यातायात सुगम होगा और गोरखनाथ क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

    गोरखपुर में निर्माणाधिन गोरखनाथ ओवर ब्रिज। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ रेल लाइन के ऊपर नए पुल के निर्माण की शुरुआत हो गई है। रेल लाइन के ऊपर निर्माण में देर के कारण पुल अब तक अधूरा है। अप्रैल 2025 तक पुल का निर्माण हर हाल में पूरा करना था लेकिन लगातार देर होती गई।

    सेतु निगम के अधिकारी नवंबर तक ओवरब्रिज खोलने का दावा कर रहे हैं लेकिन मौके की परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर से पहले निर्माण पूरा होने की उम्मीद नहीं दिख रही है।

    14 फरवरी 2023 को गोरखनाथ ओवरब्रिज के समानांतर नए ओवरब्रिज के निर्माण की शुरुआत हुई थी। 127.87 करोड़ की लागत वाले 600 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े इस ओवरब्रिज का निर्माण हो जाने से आवागमन सुगम होने के साथ ही गोरखनाथ क्षेत्र में जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

    वर्ष 1980 में वर्तमान गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण हुआ था, लेकिन मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक फोरलेन सड़क बनने के बाद इस पर दबाव बढ़ गया जिसके बाद पुराने दो-लेन वाले पुल के समानांतर एक नया दो-लेन वाला ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई।

    दोनों तरफ ऊंचाई तक ढका रहेगा पुल

    गोरखनाथ का नया ओवरब्रिज दोनों तरफ ऊंचाई तक ढका रहेगा। यानी पुल को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि कोई इसकी रेलिंग पर न चढ़ सके। इसके साथ ही पुल पर रोशनी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी इंतजाम किया जा रहा है। यह महानगर का दूसरा ऐसा पुल है जिसे बो स्ट्रिंग गर्डर से तैयार किया गया है। मजबूती के साथ ही यह पुल देखने में भी खूबसूरत लग रहा है।