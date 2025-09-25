यूपी के जिले में अफवाह और शक में छह युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा, दहशत में गुजर रही रात
गोरखपुर के गुलरिहा और पिपराइच क्षेत्र में ग्रामीणों ने शक के आधार पर पांच युवकों को पकड़ा। गुलरिहा में चार युवकों को चोर समझकर पीटा गया जबकि पिपराइच में एक मंदबुद्धि युवक को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। बाद में पूछताछ के बाद युवकों को छोड़ दिया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अफवाह व शक के चलते मंगलवार की रात दो स्थानों पर अलग-अलग घटनाओं में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पकड़ लिया। गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में चार युवकों को चोर समझकर पकड़ने के बाद पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया।
वहीं बरगदही में भी देर रात टहल रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। पिपराइच कस्बे के बड़ेगांव वार्ड में मंदबुद्धि युवक को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पिटाई कर दी। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को अपने साथ थाने ले आयी।
गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में मंगलवार की रात दुर्गा प्रतिमा के पास पूजन कार्य चल रहा था। इसी दौरान गांव के बाहर झाड़ियों में युवकों की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर-चोर की आवाज से आसपास के गांवों के लोग भी जुट गए।
ग्रामीणों ने चारों युवकों को पकड़कर पिटाई करके एक कमरे में बंद कर दिया और इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही सीओ गोरखनाथ, थाना गोरखनाथ, तिवारीपुर, चिलुआताल और गुलरिहा थानेदार समेत भारी फोर्स के साथ पहुंचे और चारों युवकों को थाने ले गए।
पूछताछ में तीन युवक कुशीनगर जिले के रहने वाले निकले। उन्होंने पुलिस को बताया कि जंगल अयोध्या के एक युवक से उनकी आनलाइन दोस्ती थी। संबंध बनाने के लिए उसने उन्हें फोन कर बुलाया था। वहीं बरगदही में देर रात गांव में टहल रहे एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस हिरासत में लेकर उसे थाने ले गई। थाना प्रभारी गुलरिहा विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जंगल अयोध्या में पकड़े गए युवक चोर नहीं है। संबंध बनाने के लिए एक युवक ने कुशीनगर के तीन युवकों को बुलाया था। इनके मोबाइल फोन का काल डीटेल निकाला जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरगदही में पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से विछिप्त है।
इसके अलावा पिपराइच नगर पंचायत के बड़ेगांव वार्ड में मंगलवार की रात 11 बजे 35 वर्षीय युवक को संदिग्ध हालात में घूमते देख स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में वह कुछ स्पष्ट नहीं बता पाया। गुमसुम बैठे रहने और असामान्य हरकत से लोगों को शक हुआ तो उसकी पिटाई कर दी गई।
सूचना पर पहुंची पिपराइच थाना पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मंदबुद्धि युवक कस्बे में भीख मांगकर खाता है। छानबीन के बाद देर रात उसे छोड़ दिया गया। मोहल्ले के सभासद दीपक चौहान ने बताया कि युवक देर तक चुपचाप बैठा रहा और पूछने पर टालमटोल कर रहा था।
