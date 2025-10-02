Language
    Puja Special Train: दशहरा में ही दीपावली और छठ पर्व पर चलने वाली ट्रेनें फुल, पूजा स्पेशल का सहारा

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    दशहरा दीपावली और छठ पर्व के कारण दिल्ली-मुंबई से गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। गोरखधाम हमसफर वैशाली जैसी ट्रेनों के टिकट बुक हो चुके हैं वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे। त्योहारों में पूर्वांचल और बिहार के लोगों का घर जाना मुश्किल है रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है पर नियमित ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा में ही दीपावली और छठ पर्व पर चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह फुल हो गई है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात आदि राज्यों से गोरखपुर आने वाली किसी भी नियमित ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा।

    गोरखधाम, हमसफर, वैशाली, कुशीनगर और बांद्रा एक्सप्रेस के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। अब तो वेटिंग टिकट के लिए मारामारी मची है, लेकिन नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) के चलते वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। त्योहारों में पूर्वांचल व बिहार के लोगाें का घर आवागमन मुश्किल हो गया है।

    दिल्ली के रास्ते बठिंडा से गोरखपुर आने वाली 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 15 से 25 अक्टूबर तक नो रूम है। इस ट्रेन में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। दिल्ली से चलने वाली 12554 वैशाली एक्सप्रेस की स्थिति भी गोरखधाम जैसी ही है।

    पूरी तरह वातानुकूलित 12596 आनंदविहार-गोरखपुर हमसफर में 17 व 24 अक्टूबर को 300 से पार वेटिंग है। 12572 हमसफर में 16 से 25 अक्टूबर तक वेटिंग 200 के ऊपर है। महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली नियमित ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही है।

    19038 बांद्रा एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 15 से 28 अक्टूबर तक नो रूम है। 22538 कुशीनगर एक्सप्रेस में 15 से 26 अक्टूबर तक एसी थर्ड में 150 से ऊपर वेटिंग है, स्लीपर क्लास में नो रूम की स्थिति बनी हुई है।

    20103 एलटीटी-गोरखपुर सुपरफास्ट में भी एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 150 से अधिक वेटिंग है। इस ट्रेन में भी कभी भी नो रूम हो जाएगा। यह तब है जब रेलवे प्रशासन रिकार्ड पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर चुका है। गोरखपुर के अलावा बिहार के विभिन्न स्टेशनों से बड़ी संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

    जानकारों का कहना है कि जिन्होंने पहले से घर आने की प्लानिंग कर ली है, उन्हें तो कन्फर्म टिकट मिल गया है। जो अब प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है। इसे पूजा स्पेशल ट्रेनों के प्रति रेलवे प्रशासन की उदासीनता कहें या अतिरिक्त किराया देने के बाद भी लेटलतीफी और असुविधा। लोग पहले नियमित ट्रेनों में ही कन्फर्म टिकट खोज रहे हैं।

    जब नियमित ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा तो मजबूरी में स्पेशल ट्रेनों से टिकट बुक कर रहे हैं। यद्यपि, दिल्ली व मुंबई से गोरखपुर रूट पर चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त संख्या में बर्थें उपलब्ध हैं। यात्रियाें की संख्या बढ़ने के साथ रेलवे प्रशासन पूजा स्पेशल ट्रेनों की लगातार घोषणा कर रहा है।

    त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी परेशानियों को देखते हुए 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह सभी ट्रेनें कुल 2024 अतिरिक्त फेरे में चलेंगी। बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 12000 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई गई है। स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेल यात्री स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं।

    - पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- पूर्वोत्तर रेलवे