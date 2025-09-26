थर्ड और डबल रेल लाइन का आज होगा सीआरएस निरीक्षण, 12 घंटे ठप रहेगा गाड़ियों का संचालन
रेल संरक्षा आयुक्त आज गोरखपुर-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल डबल लाइन का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान 12 घंटे ट्रेनों का संचालन ठप रहेगा। सीआरएस की संस्तुति के बाद लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई रेल लाइनों से जंक्शन की ट्रैक क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों की देरी कम होगी। त्योहारों पर अधिक ट्रेनों का संचालन हो सकेगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) शुक्रवार को गोरखपुर-डोमिनगढ़ थर्ड लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल डबल लाइन का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वह संबंधित अधिकारियों व इंजीनियरों के साथ ट्राली से नई रेल लाइनों का गहन निरीक्षण करेंगे। फिर ट्रेन चलाकर स्पीड ट्रायल करेंगे।
निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के दौरान 12 घंटे ट्रेनों का संचालन ठप रहेगा। सीआरएस की संस्तुति के बाद थर्ड लाइन और डबल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो जाएगा। शनिवार से ट्रेनों का संचालन भी सामान्य हो जाएगा।
गुरुवार को भी गोरखपुर जंक्शन पर थर्ड और डबल लाइन के लिए नानइंटरलाकिंग की गई। नानइंटरलाकिंग और फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के लिए दस घंटे का ब्लाक लिया गया था। रात नौ बजे के बाद कुछ ट्रेनों का संचालन आरंभ हो गया।
गोरखपुर-लखनऊ रूट पर चलने वाली अप ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर दो से तथा गोरखपुर से कैंट रूट पर चलने वाली ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर तीन से चलाई जा रही हैं।
फिलहाल, प्लेटफार्म नंबर तीन से नौ तक का फुट ओवरब्रिज टूट चुका है। शुक्रवार को प्लेटफार्म नंबर एक से तीन तक का एफओबी भी टूट जाएगा। इसके साथ ही बंद पड़ा जर्जर फुट ओवरब्रिज पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगाा। पुराने एफओबी की जगह नया बन रहा है।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार लखनऊ मंडल के गोरखपुर जंक्शन-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नानइंटरलाकिंग के लिए 22 से 26 सितंबर तक ट्रेनों का ब्लाक लिया गया है। इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित है।
अंतिम दिन 26 सितंबर को रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल इस नवनिर्मित तीसरी लाइन तथा दोहरीकरण का निरीक्षण तथा स्पीड ट्रायल करेंगे। नई रेल लाइनों से तीसरी व दूसरी लाइन बिछ जाने से गोरखपुर जंक्शन की ट्रैक क्षमता बढ़ जाएगी। गोरखपुर से डोमिनगढ़ की ओर से जाने वाली ट्रेनों के विलंबन में कमी आएगी।
दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान मांग के अनुसार अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ समय पालन भी दुरुस्त होगा। मालगाड़ियों का परिचालन भी निर्बाध हो सकेगा।
