Railway News: पूजा को लेकर ट्रेनों से उतर रही भारी भीड़, घर लौटने की होड़; स्पेशल ट्रेनों में नहीं मिल रहा टिकट

दुर्गा पूजा के कारण कोडरमा स्टेशन पर प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ी है। दिल्ली-मुंबई से आने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हैं वेटिंग लिस्ट लंबी है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं पर उनमें भी टिकट मिलना मुश्किल है। यात्री बसों में ज्यादा किराया देकर यात्रा करने को मजबूर हैं। छठ तक राहत की उम्मीद कम है। `

संवाद सहयोगी, कोडरमा। दुर्गा पूजा को लेकर प्रवासियों की घर वापसी शुरू हो गई है और इसके चलते कोडरमा स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई समेत विभिन्न महानगरों से आने वाली ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी है। प्रतीक्षा सूची लगातार लंबी होती जा रही है, और कई ट्रेनों में अब 'नो रूम' की स्थिति बन गई है। कोडरमा स्टेशन झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ समेत बिहार के नवादा और रजौली जैसे जिलों का प्रमुख स्टेशन है, ऐसे में त्योहारों पर यहां भारी संख्या में प्रवासी यात्री पहुंच रहे हैं। जिन यात्रियों ने पहले से रिजर्वेशन करा रखा था, उन्हें यात्रा में कोई खास परेशानी नहीं हो रही, लेकिन अचानक घर लौटने का निर्णय लेने वालों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर दिल्ली और मुंबई से कोडरमा आने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की संख्या 50 से पार जा रही है। पुरुषोत्तम, पूर्वा, नेताजी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में अब सीट की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं, रांची राजधानी और तेजस एक्सप्रेस में भी वेटिंग लिस्ट काफी लंबी बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्पेशल ट्रेनों में भी नहीं मिल रहा टिकट त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से कोडरमा के लिए तीन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इनमें 03312 चंडीगढ़-धनबाद गरीब रथ स्पेशल, 04452 नई दिल्ली-हावड़ा पूजा स्पेशल और 04456 नई दिल्ली-धनबाद पूजा स्पेशल

शामिल है। इन ट्रेनों में भी सामान्य रिजर्वेशन टिकट वेटिंग में हैं। केवल तत्काल श्रेणी में सीमित संख्या में टिकट उपलब्ध हो पा रहे हैं। दूसरी ओर, मुंबई से कोडरमा के लिए भी हावड़ा-मुंबई मेल, एलटीटी-गया एक्सप्रेस और एलटीटी-रांची एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ अत्यधिक है, जबकि अन्य किसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब तक नहीं किया गया है।

बसों में भी बढ़ी भीड़, किराए में इजाफा ट्रेनों में सीटें नहीं मिलने का सीधा फायदा बस संचालकों को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यात्री कोडरमा स्टेशन पर उतर कर हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, नवादा, रजौली जैसे जिलों के लिए बसों का सहारा ले रहे हैं।

पिछले एक सप्ताह से इन रूटों पर चलने वाली सभी बसें पूरी तरह भरी हुई चल रही हैं। यात्रियों का कहना है कि एक ओर उन्हें ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, वहीं दूसरी ओर बसों में किराया अधिक लिया जा रहा है, बावजूद इसके मजबूरी में बसों से यात्रा करनी पड़ रही है।