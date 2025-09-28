Language
    गोरखपुर में व्यापारी की मौत पर हॉस्पिटल में हंगामा, लापरवाही का आरोप

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:23 AM (IST)

    गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में एक व्यापारी की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और अधिक पैसे लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि वरिष्ठ डॉक्टर ने समय पर ध्यान नहीं दिया और वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी सुबह मौत की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और जांच का आश्वासन दिया।

    व्यापारी की मौत के बाद हंगामा कर रहे स्वजन को समझाते गुलरिहा थानेदार - जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फरेंदा (महराजगंज) निवासी व्यापारी की शुक्रवार देर रात गुलरिहा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई।स्वजन ने उपचार में लापरवाही और रुपये वसूलने का आरोप लगाते हुए शनिवार सुबह हाॅस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची गुलरिहा थाना पुलिस ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मामला शांत कराया।

    फरेंदा के जंगल जोगिया बारी निवासी राजीव गुप्ता को शुक्रवार दोपहर में उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। परिजन ने उन्हें गुलरिहा क्षेत्र के निजी अस्पताल भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि दिनभर कोई वरिष्ठ चिकित्सक देखने नहीं आया, केवल कंपाउंडर दवाइयां देता रहा।

    रात करीब 11 बजे गैस्ट्रो विभाग के डाक्टर पहुंचे और रोगी को वेंटीलेटर पर रखने की जरूरत बताई। इसके बाद स्वजन ने आइसीयू में शिफ्ट करा दिया। परिजनों का कहना है कि रात तीन बजे रोगी की हालत गंभीर बताई गई और सुबह छह बजे मौत की सूचना दी गई।

    इस पर परिजन भड़क उठे और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि 18 घंटे में उपचार के नाम पर हाॅस्पिटल ने 80 हजार रुपये वसूले, फिर भी व्यापारी को सही उपचार नहीं मिला। हंगामे की सूचना पाकर गुलरिहा थाने के प्रभारी विजय प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर माहौल शांत कराया। परिवार के लोगों ने फोन पर सीएमओ डाॅ. राजेश झा से भी शिकायत की है। प्रभारी निरीक्षक थाना गुलरिहा विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।