Gorakhpur News: आकाश की मौत से गांव में मातम, परिजनों का फूटा आक्रोश
गोरखपुर के सहजनवा में दुर्गा पूजा मेला देखने गए किशोर आकाश निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आकाश की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि दबंगों द्वारा पीटे जाने से हुई है। कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने की चेतावनी दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के दौरान गांव में तनाव व्याप्त रहा।
जागरण संवाददाता, सहजनवा (गोरखपुर)। दुर्गा पूजा मेला देखने गए किशोर आकाश निषाद की मौत के बाद गांव और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि आकाश की मौत पुलिस के बताए अनुसार सड़क हादसे से नहीं बल्कि दबंगों की पिटाई से हुई है। अगर आरोपितों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की जानकारी देंगे।
शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव जब कालेसर मोक्षधाम पहुंचा तो आरोपितों को सामने लाने की मांग शुरू हो गई।इसके बाद पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए।एक घंटे तक चले हंगामे के बाद पिता दिलीप निषाद ने मुखाग्नि दी।
इस दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा और पूरे गांव की आंखें नम हो गईं।आकाश कक्षा 11वीं का छात्र था और चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। पिता दिलीप निषाद मछली पालन करके परिवार का खर्च चलाते हैं। पढ़ाई में अच्छा आकाश ही परिवार का सहारा माना जा रहा था।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में मेला देखने गए किशोर की पीटकर हत्या, पुलिस बता रही दुर्घटना
उसकी मौत ने न केवल घर बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। मां और बहन का विलाप सुनकर वहां मौजूद हर शख्स का दिल पसीज उठा। ग्रामीणों का कहना था कि आकाश की मौत ने पूरे गांव की उम्मीदें तोड़ दी हैं।
