Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्यौहारों की धूम के बीच बाजार में बिक रही खराब मिठाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने कराया छह क्विंटल नष्ट

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:29 AM (IST)

    गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने निजामपुर के एक बर्फी कारखाने पर छापा मारा। वहाँ सड़े हुए शीरे में कीड़े मिले जिससे मिठाई बनाई जा रही थी। टीम ने छह क्विंटल मिठाई और तीन सौ लीटर शीरा नष्ट किया। कारखाने को सील कर दिया गया है और पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। जांच के लिए नमूने भेजे गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    खराब मिलने पर नष्ट कराई गई छह क्विंटल मिठाई, कारखाना सील

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अधिक मुनाफे चक्कर में मिठाई निर्माता त्योहार के समय में लोगों के स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को प्रसादी बर्फी उद्योग निजामपुर में छापा मारा। गंदगी के बीच मिठाई बनाई जा रही थी। सड़े शीरा में कीड़े पड़े हुए थे, उसी से बच्चों की टाफी व मिठाई तैयार की जा रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन सौ लीटर खराब एवं सड़ा हुआ शीरा तथा उससे बनी लगभग छह क्विंटल मिठाई नष्ट कराई गई। अधिकारियों ने कारखाने को सील कर पंजीकरण निरस्त कर दिया। तीन नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला में भेजकर जांच कराई जाएगी। नमूने फेल हुए तो उद्योग पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

    कारखाने में छह टिन सड़ा हुआ शीरा था। दुर्गंध उठ रही थी। बड़ी दुकानों पर मिठाई बनाने के बाद जो शीरा बच जाता है, उसे दो सौ रुपये प्रति टिन के हिसाब से खरीद कर लाया जा रहा था। उसी में मैदा, चीनी व अन्य पाउडर डालकर मिठाई तैयार की जा रही थी। आगरा मिठाई व तुलसी पेड़ा के नाम से इसे तैयार किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।

    15 रुपये पैकेट यह मिठाई बेची जा रही है। एक पैकेट में छोटी-छोटी 30 मिठाइयां होती हैं, जिन्हें दुकान जार में रखकर बेचते हैं। एक मिठाई एक रुपये में बेची जाती है। ये मिठइयां बच्चों को आकर्षित करती हैं। इसे बनाने वाले झारखंड के रहने वाले हैं।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में नेपाल से आ रही बस में गांजा बरामद, केरल के दो यात्री गिरफ्तार

    सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी कि इस कारखाने में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खराब सामग्री से मिठाई तैयार की जा रही है। टीम पहुंची तो बात सही पाई गई।

    उन्होंने आम जन से अपील की है कि त्योहारों के दौरान मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ केवल स्वच्छ एवं विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग को तुरंत सूचित करें।