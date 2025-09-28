गोरखपुर में नेपाल से आ रही बस में गांजा बरामद, केरल के दो यात्री गिरफ्तार

कस्टम विभाग की टीम ने नेपाल से भारत आ रही बस से 14.376 किलोग्राम गांजा बरामद किया जिसकी कीमत 143760000 रुपये है। गांजा हीटरों में छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में केरल के दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कस्टम विभाग की टीम ने नेपाल से भारत आ रही बस की जांच के दौरान केरल के दो लोगों को गीजर में 14.376 किलोग्राम गांजा/मारिजुआना छुपाकर लाने के मामले में दबोचा। 142 छोटे प्लास्टिक के पैकेटों में इस मादक पदार्थ को भरकर नए वाटर स्टोरेज हीटरों में छुपाया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में दोनों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एनडीपीएस), सिद्धार्थनगर की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्थल सीमा शुल्क चौकी, खुनवा, सिद्धार्थनगर के अधिकारियों के द्वारा नेपाल से भारत आने वाली नेपाली बस की सामान्य जांच की जा रही थी। गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) होने के संदेह में किए गए बस में लदे नए वाटर स्टोरेज हीटरों (गीजरों) की जांच की गई।

इन नए वाटर स्टोरेज हीटरों के टैंक में 142 छोटे वैक्यूम पैक प्लास्टिक कवरिंग पैकेट मादक पदार्थों से भरे हुए मिले। बरामद हरे रंग की सामग्री प्रथम दृष्टया गांजा/ मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) प्रतीत हुआ। वाटर स्टोरेज हीटरों के टैंकों में हीटिंग कॉइल को निकाल कर उनमें इस मादक पदार्थों को छोटे 142 वैक्यूम पैक प्लास्टिक कवरिंग पैकेट में वाटर स्टोरेज हीटरों के टैंकों में छिपा दिया था।