गोरखपुर में नेपाल से आ रही बस में गांजा बरामद, केरल के दो यात्री गिरफ्तार
कस्टम विभाग की टीम ने नेपाल से भारत आ रही बस से 14.376 किलोग्राम गांजा बरामद किया जिसकी कीमत 143760000 रुपये है। गांजा हीटरों में छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में केरल के दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कस्टम विभाग की टीम ने नेपाल से भारत आ रही बस की जांच के दौरान केरल के दो लोगों को गीजर में 14.376 किलोग्राम गांजा/मारिजुआना छुपाकर लाने के मामले में दबोचा। 142 छोटे प्लास्टिक के पैकेटों में इस मादक पदार्थ को भरकर नए वाटर स्टोरेज हीटरों में छुपाया गया था।
मामले में दोनों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एनडीपीएस), सिद्धार्थनगर की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
स्थल सीमा शुल्क चौकी, खुनवा, सिद्धार्थनगर के अधिकारियों के द्वारा नेपाल से भारत आने वाली नेपाली बस की सामान्य जांच की जा रही थी। गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) होने के संदेह में किए गए बस में लदे नए वाटर स्टोरेज हीटरों (गीजरों) की जांच की गई।
इन नए वाटर स्टोरेज हीटरों के टैंक में 142 छोटे वैक्यूम पैक प्लास्टिक कवरिंग पैकेट मादक पदार्थों से भरे हुए मिले। बरामद हरे रंग की सामग्री प्रथम दृष्टया गांजा/ मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) प्रतीत हुआ। वाटर स्टोरेज हीटरों के टैंकों में हीटिंग कॉइल को निकाल कर उनमें इस मादक पदार्थों को छोटे 142 वैक्यूम पैक प्लास्टिक कवरिंग पैकेट में वाटर स्टोरेज हीटरों के टैंकों में छिपा दिया था।
प्रत्येक पैकेट का वजन लगभग 101 ग्राम था। इन्हें केरल राज्य निवासी दो भारतीय नागरिक मुहम्मद इहतिशाम और मोहम्मद राशिद द्वारा भारत में तस्करी कर लाया गया था। दोनों 22 सितंबर को बैंकाक से काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरे थे।
यह भी पढ़ें- महिला की सिरकटी लाश मिलने के मामले में 36 घंटे बाद भी नहीं हुआ पर्दाफाश, इस एंगल में शुरू हुई जांच
इसके बाद बस से भारत आ रहे थे। एनडीपीएस पदार्थ गांजा का शुद्ध वजन 14.376 किलोग्राम है और इसका अनुमानित मूल्य 14,37,60,000 रुपये बताया जा रहा है।
सीमा शुल्क (निवारक) मंडल गोरखपुर के प्रभारी अपर आयुक्त जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एनडीपीएस), सिद्धार्थनगर की अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।