गोरखपुर में थानेदार बनी बेटियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा, सुनीं फरियादें

गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को एक दिन के लिए थानेदार बनने का अवसर मिला। झंगहा पीपीगंज और कैंपियरगंज थानों में छात्राओं ने थानेदार की भूमिका निभाई। छात्राओं ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। कैंट पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाया।

जागरण टीम, गोरखपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत बुधवार को बेटियों को एक दिन के लिए थानेदार बनने का अवसर मिला। रामगढ़ताल, एम्स, झंगहा, पीपीगंज और कैंपियरगंज थाने की थानाध्यक्ष बनी बेटियों ने न सिर्फ फरियादियों की समस्याएं सुनीं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली को भी बारीकी से समझा। महिला सुरक्षा से जुड़ी पहलुओं पर जानकारी दी, गश्त कर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झंगहा थाने में एक दिन के लिए जेपीएस सेंट्रल एकेडमी जंगल गौरी नंबर एक की इंटर की छात्रा स्मिता यादव को थानेदार बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। स्मिता ने अपराध रजिस्टर, शस्त्रागार, बैरक, कारागार कक्ष समेत पूरे थाने का निरीक्षण किया।

महिला फरियादियों को सुनने के बाद उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181, 1076, 1098 आदि की विस्तृत जानकारी भी दी। शाम को पैदल गश्त कर बिना हेलमेट के चल रहे बाइक सवारों का चालान कटवाया। यातायात नियम के साथ वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया।

पीपीगंज में आराध्या ने संभाली चौकी की कमान पीपीगंज कस्बा चौकी पर अल्मा मेटर विद्यालय मानीराम की कक्षा 9 की छात्रा आराध्या अग्रहरि को एक दिन के लिए चौकी प्रभारी बनाया गया। आराध्या ने चौकी पर आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय से अपराध नियंत्रण के लिए मिली नई अपाची बाइक का भी निरीक्षण कर उसे चौकी को सौंपा गया। चौकी प्रभारी गौरव तिवारी, एसआई मनीष राज, आरक्षी उमेश सिंह, अमित गिरी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे।

झंगहा थाने की थानेदार बनी छात्रा स्मिता यादव ने चौराहे पर बाइक सवारों को रोककर हेलमेट और कागजात की जांच करती। जागरण कैंपियरगंज थाने की कमान संभाली राधा यादव ने जनता इंटर कालेज इंद्रपुर की कक्षा 11 की छात्रा राधा यादव को कैंपियरगंज थाने की एक दिन की प्रभारी बनाया गया। राधा ने थाने में मौजूद अभिलेखों, कंप्यूटर सेक्शन और जनसुनवाई रजिस्टर का निरीक्षण किया। फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मालखाने का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शस्त्रों की जानकारी ली और महिला हेल्प डेस्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति जानी।