    गोरखपुर की सड़कें बनेंगी स्मार्ट, सीएम ग्रिड सड़क का निर्माण शुरू; नवंबर-26 तक होगा पूरा

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    गोरखपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत गोलघर से जुड़ी पांच सड़कों को स्मार्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। 52.45 करोड़ रुपये की लागत से 4.44 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा जिसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन सड़कों पर पार्किंग फुटपाथ और आधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य छात्रसंघ चौराहा से शुरू हो चुका है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) फेज-02 में गोलघर से जुड़ी महानगर की पांच सड़कें नवंबर 2026 तक स्मार्ट हो जाएंगी। नगर निगम के द्वारा 52.45 करोड़ रुपये से 4.44 किलोमीटर लंबी इन सड़कों का निर्माण कार्य छात्रसंघ चाैराहा की ओर से शुरू करा दिया गया है।

    कुल पांच सड़कों के सुंदरीकरण के क्रम में आंबेडकर चौक होते हुए शास्त्री चौक तक की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। फिलहाल निर्माण के लिए चयनित फर्म ने ट्रेंच बनाने के लिए खुदाई का काम रैन बसेरा के पास से शुरू कर दिया है। नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट को 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

    शहर को बेहतर बनाने के प्रयास में नगर निगम की ओर से प्रमुख सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की सड़कों की तरह ही गोलघर से जुड़ी सड़कों को स्मार्ट बनाया जाएगा।

    नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल निगम के मुख्य अभियंता अमित कुमार शर्मा के साथ पिंपरी-चिंचवड का भ्रमण कर चुके हैं। इसके बाद इसके डिजाइन में बदलाव किया गया है। इस सड़क किनारे फुटपाथ पर चेस, लूडो के बोर्ड बने हुए टेबल बनाए जाएंगे। हरेक 100 मीटर पर दो पहिया और चारपहिया गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। ट्रांसफार्मर ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे।

    कुल 4.44 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी स्मार्ट

    सीएम ग्रिड फेज-2 में कचहरी चौराहा से काली मंदिर तक 0.78 किमी, शास्त्री चौक से आंबेडकर चौक होते हुए छात्रसंघ चौराहा, आंबेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा होते हुए एश्प्रा तिराहा और हरिओम नगर से कचहरी चौराहा होते हुए टाउनहाल तक 2.37 किमी, शिवाय होटल से अग्रसेन तिराहा होते हुए विजय चौक से गणेश चौक तक 1.25 किमी सड़क को स्मार्ट बनाया जाना है।

    अधिशासी अभियंता अशोक भाटी और सहायक अभियंता शैलेष कुमार की निगरानी में काम शुरू हो चुका है। इसके पूर्व यूपीपीसीएल, नगर निगम, जलकल, जीडीए, जियो, बीएसएनएल, ट्रेफिक पुलिस, ठेकेदार, परामर्शदाता का संयुक्त सर्वेक्षण कर यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर जरूरी सहमति एवं प्राथमिकताएं भी तय हो चुकी है। निर्माण कार्य करा रही एजेंसी जीएस कोटिंग और एके इंजीनियरिंग (जेपी) को इस सड़कों पर फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट, कैरिज-वे, एचडीपीई पाइप के जरिए विभिन्न केबल के लिए डक्ट का निर्माण करना है।

    बाधा बन रहे निर्माण के तोड़ने पर निर्णय नहीं

    इस सड़क पर छात्रसंघ चौक पर बना नगर निगम का रैन बसेरा, सेवायोजना कार्यालय और रोडवेज बस अड्डा के साथ बनी नगर निगम की दुकानें, कमिश्नर आफिस की चाहरदीवारी समेत अन्य निर्माण यहां सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं।

    नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक भाटी का कहना है कि अभी इनके तोड़े जाने पर अभी निर्णय नहीं हो सका है। दशहरा बाद कमिश्नर अनिल ढींगरा के साथ बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।