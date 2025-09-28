धनतेरस से पहले चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सोना में भी तेजी
गोरखपुर में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं जो 146260 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं। सोने में भी तेजी जारी है जिससे सराफा बाजार में सुस्ती है। विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की खपत सोने में निवेश और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतों में उछाल आया है। कारोबारियों का मानना है कि दीपावली तक सोना-चांदी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चांदी के भाव शनिवार को को अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोने में भी तेजी बरकरार है। शनिवार को जीएसटी सहित चांदी जहां 1,46,260 रुपये प्रति किग्रा तक जा पहुंचा वहीं, सोने का भाव 24 कैरेट प्रति दस ग्राम जीएसटी के साथ 1,17,460 रुपये रहा।
दोनों धातुओं में लगातार तेजी बने रहने से सराफा बाजार में सन्नाटा पसर गया है। ग्राहक जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं। चांदी ने नया रिकार्ड बनाते हुए अपने निवेशकों को चमका दिया है।
सोने में इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक जहां 18 हजार 460 रुपये की तेजी आइ है वहीं, चांदी में भी छह माह में प्रति किग्रा करीब 56 हजार रुपये का उछाल है। सराफा विशेषज्ञों के अनुसार सोने-चांदी में आइ तेजी की वजह चांदी की अधिक खपत, सोने में निवेश के साथ ही अंतरराष्ट्रीय हालात व ट्रंप के टैरिफ प्लान व इससे व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को बता रहे हैं।
कारोबारियों का कहना है कि यदि यही रुख बना रहा तो दीपावली तक सोने-चांदी अपने नई ऊंचाई छूने का कीर्तिमान बनाएंगे। ऐसे में जिन्हें खरीदारी करनी है वह इंतजार न करें और अधिक से अधिक खरीदारी करें।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में आवेदनों की जांच पूरी, 29 को फ्लैटों के आवंटन की तैयारी; एक फ्लैट के लिए 70 दावेदार
भारत समेत दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे सोने में तेजी बनी हुई है। उद्योगों द्वारा मांग अधिक बढ़ने और निवेश को बढ़ावा देने के कारण चांदी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। अभी भाव में अभी तेजी बने रहने की संभावना है।
-पंकज अरोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।