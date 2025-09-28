धनतेरस से पहले चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सोना में भी तेजी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चांदी के भाव शनिवार को को अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोने में भी तेजी बरकरार है। शनिवार को जीएसटी सहित चांदी जहां 1,46,260 रुपये प्रति किग्रा तक जा पहुंचा वहीं, सोने का भाव 24 कैरेट प्रति दस ग्राम जीएसटी के साथ 1,17,460 रुपये रहा।

दोनों धातुओं में लगातार तेजी बने रहने से सराफा बाजार में सन्नाटा पसर गया है। ग्राहक जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं। चांदी ने नया रिकार्ड बनाते हुए अपने निवेशकों को चमका दिया है।

सोने में इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक जहां 18 हजार 460 रुपये की तेजी आइ है वहीं, चांदी में भी छह माह में प्रति किग्रा करीब 56 हजार रुपये का उछाल है। सराफा विशेषज्ञों के अनुसार सोने-चांदी में आइ तेजी की वजह चांदी की अधिक खपत, सोने में निवेश के साथ ही अंतरराष्ट्रीय हालात व ट्रंप के टैरिफ प्लान व इससे व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को बता रहे हैं।