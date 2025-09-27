CM के शहर में त्योहारों की तैयारियां हुई तेज, कमिश्नर, DIG ने 'ग्राउंड जीरो' से संभाला मोर्चा

गोरखपुर में त्योहारों की तैयारियां जोरों पर हैं। कमिश्नर डीआईजी और डीएम ने विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। नगर निगम 1.08 करोड़ रुपये से सड़कों की मरम्मत प्रकाश व्यवस्था और कृत्रिम तालाबों का निर्माण करा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर स्वागत द्वार भी लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आगामी त्योहारों को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीआईजी एस चनप्पा, डीएम दीपक मीणा ने विजय शोभा यात्रा मार्ग और प्रतिमा विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर तैयारी जांची। इसके पूर्व महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सुबह ही प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए महेसरा और एकला बंधा के पास तैयार किए जा रहे कृत्रिम तालाबों की प्रगति देखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमिश्नर ने समय से सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो।

नगर निगम दशहरा और दीवाली पर्वों को देखते हुए व्यापक तैयारी में जुट गया है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी निगम की ओर से अस्थायी पथ प्रकाश, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर कृत्रिम पोखरों का निर्माण और बैरीकेडिंग जैसे कार्य करा रहा है, जिसपर कुल 1.08 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग द्वारा महेसरा, डोमिनगढ़, एकला बंधा राजघाट विसर्जन स्थल सहित विभिन्न प्रतिमा विसर्जन वाले यात्रा मार्गों और रामलीला मैदानों में अस्थायी प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर तक, पवन त्रिपाठी गली, मानसरोवर रामलीला मैदान रोड से पुल तक, बक्शीपुर चौरहिया रोड, डोमिनगढ़ विसर्जन मार्ग, महेवा मंडी से अमरूद मंडी होते हुए राजघाट पुल, जगन्नाथपुर दुर्गा पार्क, धर्मशाला बाजार रामलीला मैदान, बहरामपुर रामलीला मैदान, असुरन विष्णु मंदिर और मानसरोवर रामलीला मैदान सहित कई स्थानों पर रोशनी और सजावट की व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ अस्थायी पथ प्रकाश पर ही 39.42 लाख खर्च किए जा रहे हैं।