ओखा एक्सप्रेस के SLR में विजिलेंस ने पकड़ा 4090 किलो अधिक पार्सल, एक लाख 28 हजार रुपये का ठोका जुर्माना

गोरखपुर जंक्शन पर विजिलेंस टीम ने ओखा एक्सप्रेस के एसएलआर में क्षमता से अधिक पार्सल पकड़ा। लीज होल्डर्स पर जुर्माना लगाया गया। जांच में पाया गया कि एसएलआर में 4090 किलो अधिक पार्सल था जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है और सुरक्षा खतरे में पड़ रही है क्योंकि क्षमता से अधिक भार के कारण पटरियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

ट्रेनों के एसएलआर में क्षमता से अधिक पार्सल रखकर राजस्व को लगा रहे है चपत - होल्डर्स पटरियों पर बढ़ा रहे हैं अनावश्यक लोड, संरक्षा पर खड़े कर रहे हैं सवाल जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे की विजिलेंस टीम (सतर्कता संगठन) ने गोरखपुर जंक्शन पर ओखा से गोरखपुर पहुंची 15046 नंबर की ओखा एक्सप्रेस के सिटिंग कम लगेज रेक (एसएलआर) में क्षमता से 4090 किलो अधिक पार्सल पकड़ा है। पार्सल अधिक होने के आरोप में विजिलेंस ने मौके पर ही लीज होल्डर्स पर एक लाख 28 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।

साथ ही होल्डर्स पर कार्रवाई की संस्तुति भी कर दी है। विजिलेंस की लगातार छापेमारी से गोरखपुर जंक्शन पर हड़कंप मचा हुआ है। दो दिन पहले विजिलेंस ने आनंदविहार एक्सप्रेस में छापेमारी कर नौ अवैध वेंडरों को पकड़ा था। जानकारों के अनुसार ओखा एक्सप्रेस के एसएलआर की क्षमता 3900 किलोग्राम है। विजिलेंस ने छापेमारी के दौरान जब एसएलआर को चेक किया तो क्षमता से अधिक पार्सल की आशंका हुई। विजिलेंस ने एसएलआर में बुक सामानों की तौल करा दी।